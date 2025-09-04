https://uz.sputniknews.ru/20250904/rossiyskie-boytsy-osvobodili-novoselovku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-51729359.html
Российские бойцы освободили Новоселовку в Днепропетровской области
Российские бойцы освободили Новоселовку в Днепропетровской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Восток"
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
запорожская область
безопасность
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Российская армия освободила Новоселовку в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток".Также бойцы "Восточной" группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка Днепропетровской области, Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области. Противник потерял:
россия
запорожская область
2025
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
Российская армия освободила Новоселовку в Днепропетровской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток".
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области. Кроме того, полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также бойцы "Восточной" группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка Днепропетровской области, Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области.
свыше 240 военнослужащих;
радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.