Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250904/rossiyskie-boytsy-osvobodili-novoselovku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-51729359.html
Российские бойцы освободили Новоселовку в Днепропетровской области
Российские бойцы освободили Новоселовку в Днепропетровской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Восток"
2025-09-04T15:25+0500
2025-09-04T15:25+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
запорожская область
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0f/44807487_0:142:3387:2047_1920x0_80_0_0_f34f3a49955e1936b6dfb9d00fb74aba.jpg
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Российская армия освободила Новоселовку в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток".Также бойцы "Восточной" группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка Днепропетровской области, Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области. Противник потерял:
россия
запорожская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0f/44807487_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_99b8ae575b59c64774843747609b0c88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия армия запорожская область
россия армия запорожская область

Российские бойцы освободили Новоселовку в Днепропетровской области

15:25 04.09.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Восток".
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Российская армия освободила Новоселовку в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток".
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области. Кроме того, полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также бойцы "Восточной" группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка Днепропетровской области, Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области.
Противник потерял:
свыше 240 военнослужащих;
13 автомобилей;
радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0