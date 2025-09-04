https://uz.sputniknews.ru/20250904/uzbekistane-garantii-prav-uchastnikov-ooo-51725482.html

В Узбекистане усиливают гарантии прав и законных интересов участников ООО

В Узбекистане усиливают гарантии прав и законных интересов участников ООО

В республике осуществляют последовательные реформы, направленные на всестороннюю поддержку субъектов предпринимательства, в том числе на развитие корпоративных отношений

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. На десятом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса парламентарии одобрили Закон "Об обществах с ограниченной ответственностью". Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты. В ходе его рассмотрения парламентарии отметили необходимость систематизации и унификации норм, регулирующих деятельность обществ с ограниченной ответственностью, а также их дополнения, исходя из положительного зарубежного опыта. В законе закрепляются: Кроме того, Участники заседания акцентировали внимание на вопросах внедрения современной системы корпоративного управления в деятельность ООО, устранения правовых пробелов в законодательстве, регулирующем их работу, а также защиты прав и законных интересов участников общества.

