В Узбекистане усиливают гарантии прав и законных интересов участников ООО

В республике осуществляют последовательные реформы, направленные на всестороннюю поддержку субъектов предпринимательства, в том числе на развитие корпоративных отношений
2025-09-04T12:33+0500
2025-09-04T12:33+0500
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. На десятом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса парламентарии одобрили Закон "Об обществах с ограниченной ответственностью". Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
12:33 04.09.2025
В республике осуществляют последовательные реформы, направленные на всестороннюю поддержку субъектов предпринимательства, в том числе на развитие корпоративных отношений.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. На десятом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса парламентарии одобрили Закон "Об обществах с ограниченной ответственностью". Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
"Сенаторы подчеркнули, что данный Закон усиливает гарантии прав и законных интересов участников общества, служит правовой основой предупреждения присвоения их долей путем обмана и мошенничества", — говорится в сообщении.
В ходе его рассмотрения парламентарии отметили необходимость систематизации и унификации норм, регулирующих деятельность обществ с ограниченной ответственностью, а также их дополнения, исходя из положительного зарубежного опыта.
В законе закрепляются:
порядок открытия филиалов и представительств общества, дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
вопросы, касающиеся разрешения конфликтной ситуации между участниками общества и доведения до участников копий протокола общего собрания общества;
порядок избрания членов наблюдательного совета общества;
обязанности единоличного исполнительного органа (директора) и коллегиального исполнительного органа общества.
Кроме того,
устанавливается, что общество может заниматься определенными видами деятельности не только на основании лицензии, но и на основании документов разрешительного характера или в уведомительном порядке;
предусмотрено предоставление участникам общества ряда прав, таких как заключение корпоративных договоров о реализации своих корпоративных прав;
закрепляются порядок проведения заочного голосования и избрания членов наблюдательного совета, полномочия наблюдательного совета, а также положение о создании комитета миноритарных участников.
Участники заседания акцентировали внимание на вопросах внедрения современной системы корпоративного управления в деятельность ООО, устранения правовых пробелов в законодательстве, регулирующем их работу, а также защиты прав и законных интересов участников общества.
