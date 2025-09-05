https://uz.sputniknews.ru/20250905/partnerstvo-otsutstvie-razdeleniye-andrey-slepnev-eaeu-51765921.html

Партнерство — это отсутствие разделения: Андрей Слепнев о работе ЕАЭС

Страны ЕАЭС укрепляют безопасность финансовых расчетов и развивают международную торговлю.

2025-09-05

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев на сессии "Большое Евразийское партнерство: новые парадигмы развития континента" в рамках ВЭФ-2025 отметил, что идея Большого Евразийского партнерства (БЕП) имеет серьезную и растущую поддержку.Он также подчеркнул, что ЕАЭС является важным звеном БЕП. По его словам, на фоне трудностей, которые переживают некоторые страны Евразии, все большее внимание обращается к укреплению безопасности финансовых расчетов и нахождению форматов для устойчивого развития международной торговли. Здесь министр ЕЭК остановился на работе по соглашениям о свободной торговле и отметил, что важно не просто "поднять шлагбаум" в виде снижения тарифных барьеров, а создать дорожную карту, построить бизнесу путь, который поможет выстроить взаимовыгодное сотрудничество и партнерство.Он также подчеркнул, что не менее важными являются финансовые инструменты и вопрос стандартизации, который считается мощным барьером в торговле и вредит наравне с чересчур высокими тарифами.

