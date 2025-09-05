https://uz.sputniknews.ru/20250905/president-fide-arkady-dvorkovich-samarkand-grand-swiss-51760731.html
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович: Самарканд не просто площадка для Grand Swiss
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович: Самарканд не просто площадка для Grand Swiss
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Самарканде проходит международный шахматный турнир Grand Swiss 2025, собравший 172 сильнейших шахматиста из 39 стран мира. Его призовой фонд составляет $855 тысяч. В день старта турнира корреспондент Sputnik Узбекистан побеседовал с президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем.По его словам, организация турнира стала возможной благодаря активной поддержке правительства Узбекистана и Федерации шахмат страны.Аркадий Дворкович также высоко оценил развитие шахмат в Узбекистане, отметив прогресс как мужской, так и женской сборных.Он добавил, что еще недавно существовал стереотип: в Узбекистане сильнее мальчики, а в Казахстане — девочки. Сейчас, по его словам, такого различия уже нет. Аркадий Владимирович отметил стремительный рост шахматной школы Узбекистана.Президент международной шахматной федерации также подчеркнул значимость турнира Grand Swiss для юных шахматистов.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
В Самарканде проходит международный шахматный турнир Grand Swiss 2025, собравший 172 сильнейших шахматиста из 39 стран мира. Его призовой фонд составляет $855 тысяч. В день старта турнира корреспондент Sputnik Узбекистан
побеседовал с президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем.
"Grand Swiss — один из самых престижных и массовых турниров в международном шахматном календаре. В этом году он проходит в Узбекистане, и это придает событию особое значение. Во-первых, турнир входит в квалификационный цикл и дает возможность попасть на турнир претендентов — важнейший шаг на пути к титулу чемпиона мира. Во-вторых, здесь играют практически все сильнейшие шахматисты мира. В открытой секции мужчин — более 100 участников, в женской — свыше 50. Мы также постарались создать условия для участия молодых талантов. Для них это шанс проверить себя на фоне элиты", — отметил Аркадий Дворкович.
По его словам, организация турнира стала возможной благодаря активной поддержке правительства Узбекистана и Федерации шахмат страны.
"Это сотрудничество позволило существенно увеличить призовой фонд, особенно в женской секции. В этом году он составляет $855 тысяч: $625 тысяч — в мужском и $230 тысяч — в женском зачетах. Согласитесь, серьезный уровень. Кроме того, Самарканд — не просто площадка для Grand Swiss. В следующем году здесь состоится Всемирная шахматная олимпиада. Сейчас мы фактически проводим генеральную репетицию: тестируем инфраструктуру, технические решения, логистику, взаимодействие всех служб. В 2026 году здесь соберутся представители более 200 стран и около 2,5 тысяч участников. Это будет грандиозное событие", — подчеркнул глава ФИДЕ.
Аркадий Дворкович также высоко оценил развитие шахмат в Узбекистане, отметив прогресс как мужской, так и женской сборных.
"Сегодня в Узбекистане наблюдается настоящий шахматный бум. Мы видим новое поколение игроков самого высокого уровня. Сборная выиграла Олимпиаду в Ченнаи, затем заняла третье место в Будапеште. К основному составу активно подтягиваются молодые игроки. И особенно приятно, что сегодня в стране формируется сильная женская сборная", — рассказал Аркадий Дворкович.
Он добавил, что еще недавно существовал стереотип: в Узбекистане сильнее мальчики, а в Казахстане — девочки. Сейчас, по его словам, такого различия уже нет. Аркадий Владимирович отметил стремительный рост шахматной школы Узбекистана.
"Это результат совместной работы государства, федерации и всего шахматного сообщества. Появились спонсоры, системная поддержка, внимание на самом высоком уровне. Когда победителей поздравляет лично президент, а премьер-министр возглавляет федерацию — говорит о многом. Все это создает прочный фундамент для развития: от шахматных академий до регулярных турниров", — считает глава ФИДЕ.
Президент международной шахматной федерации также подчеркнул значимость турнира Grand Swiss для юных шахматистов.
"Это шанс проявить себя. Именно на таких турнирах рождаются новые имена. Участвуя в соревнованиях такого уровня, молодые игроки не только набираются опыта, но и получают мотивацию для дальнейшего роста. Мы стараемся включать их в состав участников, давая возможность проверить себя в игре с лучшими из лучших. Уверен, турнир в Самарканде подарит нам новые открытия и станет отличным прологом к Олимпиаде 2026 года", — сказал Аркадий Дворкович.