Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович: Самарканд не просто площадка для Grand Swiss

Глава ФИДЕ отметил, что сегодня в Узбекистане наблюдается настоящий шахматный бум.

2025-09-05T16:17+0500

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Самарканде проходит международный шахматный турнир Grand Swiss 2025, собравший 172 сильнейших шахматиста из 39 стран мира. Его призовой фонд составляет $855 тысяч. В день старта турнира корреспондент Sputnik Узбекистан побеседовал с президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем.По его словам, организация турнира стала возможной благодаря активной поддержке правительства Узбекистана и Федерации шахмат страны.Аркадий Дворкович также высоко оценил развитие шахмат в Узбекистане, отметив прогресс как мужской, так и женской сборных.Он добавил, что еще недавно существовал стереотип: в Узбекистане сильнее мальчики, а в Казахстане — девочки. Сейчас, по его словам, такого различия уже нет. Аркадий Владимирович отметил стремительный рост шахматной школы Узбекистана.Президент международной шахматной федерации также подчеркнул значимость турнира Grand Swiss для юных шахматистов.

