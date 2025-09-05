Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Путин рассказал всю правду и обидел Украину
Путин рассказал всю правду и обидел Украину
Выступая на Восточном экономическом форуме Владимир Путин по традиции сосредоточил внимание на теме Дальнего Востока.
2025-09-05T19:26+0500
2025-09-05T19:26+0500
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Путин рассказал всю правду и обидел Украину

19:26 05.09.2025
Выступая на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин по традиции сосредоточил внимание на теме Дальнего Востока.
Он рассказал об уже достигнутых успехах, требующих "расшивания" узких местах, сохраняющих остроту проблемах и дальнейших планах по развитию этого важнейшего для страны региона.
Прилагаемые государством усилия дают видимый результат: по многим показателям Дальний Восток опережает общероссийские темпы. Для укрепления позитивных тенденций президент предложил с 1 января 2027 года запустить по всему Дальнему Востоку и Арктике единый преференциальный режим для бизнеса.
Мрачный процесс обезлюдения региона близок к перелому. Однако Путин отметил, что важно не только привлекать новых людей в регион, но и поддерживать тех, кто здесь живет всю жизнь. Президент поручил расширить программы дальневосточной и арктической ипотеки, в частности, на "вторичку" в тех населенных пунктах, где не строятся новые многоквартирные дома. Под льготную ипотеку также подпадут все многодетные семьи (вне зависимости от возраста родителей) и все сотрудники образовательных учреждений (а не только учителя, как сейчас).
На повестке дня крайне остро стоит вопрос развития инфраструктуры — и тут тоже планов громадье: предстоит ввести еще более 600 объектов. В частности, на Дальний Восток приходится три четверти всего российского вылова рыбы и морепродуктов, но из-за логистических проблем их зачастую крайне сложно доставить в другие регионы страны.
Сохраняет свою остроту и проблема внутридальневосточной транспортной связности: прежняя сеть местных авиаперелетов разрушена, процесс создания новой идет медленно, в том числе и из-за небыстрого создания нового самолета для таких маршрутов.
Владимир Путин затронул еще множество аспектов, привел десятки фактов и цифр, обсуждая состояние и перспективы Дальнего Востока, а также взаимоотношения с соседями по региону. Знаковым стало его заявление, что цены на газ, который Россия будет поставлять Китаю по трубопроводу "Сила Сибири — 2", будут абсолютно рыночными и будут рассчитываться по той же формуле, что и при поставках в Европу. Тем самым президент закрыл популярные спекуляции о том, что Россия, мол, задаром отдает свои природные богатства Китаю.
Однако есть вещи, над которыми не властны даже самые влиятельные и могущественные люди планеты, к числу которых, безусловно, относится и президент России. Нет сомнения, что наиболее широко будут растиражированы средствами массовой информации совсем другие заявления Путина — те, что посвящены Украине. Ну а самыми громкими стали слова президента, что он готов на переговоры с киевским режимом, но не видит в них смысла, поскольку договориться с украинскими властями будет практически невозможно.
В последние недели в мире и политиками, и экспертами активно подогревались ожидания скорого достижения договоренностей по урегулированию на Украине. Правда, все эти оптимистичные прогнозы не могли ответить на простой вопрос: каким образом может быть достигнут мир, если его не хотят несколько ключевых участников? В данном случае — киевские и европейские власти. Чтобы что-то создать, нужно много усилий — однако, чтобы не допустить данного созидания, их нужно куда меньше. При всей несамостоятельности и зависимости от американской поддержки у Европы и Украины хватает ресурсов и возможностей, чтобы торпедировать и сорвать любой миротворческий процесс. Что они неоднократно успешно доказали.
Заявления Путина на ВЭФ продемонстрировали, что хотя Москва неизменно готова к переговорам и высоко ценит усилия Дональда Трампа и его администрации, она не питает иллюзий по поводу договороспособности Киева.
А раз так, то для начала Зеленский и Ко не могут надеяться и рассчитывать превратить встречу на высшем уровне в очередное шоу на несколько сезонов. В этом смысле приезд в столицу России будет хорошим свидетельством серьезности их намерений — если таковые все-таки появятся.
Город-герой Москва ждет.
