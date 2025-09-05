https://uz.sputniknews.ru/20250905/russia-konkurs-brend-znay-nashix-zapusk-uzbekistan-51756200.html

Формат российского конкурса брендов "Знай наших" запустят в Узбекистане

Конкурс поможет выявить перспективные компании, чтобы оказать им всестороннюю поддержку.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Российский формат конкурса растущих брендов "Знай наших" начнут проводить и в странах Центральной Азии, а в первую очередь — в Узбекистане, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан главный стратег ВЭБ.РФ и замдиректора направления АСИ "Новый бизнес" Михаил Хомич на полях ВЭФ-2025. Запуском конкурса в Узбекистане займутся Агентство стратегических реформ и ТПП РУз. Особенностью проведения данного проекта на территории Узбекистана является дальнейшая возможность выхода брендов-победителей на российский рынок, а для брендов РФ — на узбекского потребителя. Данный конкурс помогает выявить перспективные компании, чтобы оказать им многостороннюю поддержку и популяризировать их продукцию не только на внутренних, но и на международных рынках. В России за три года проведения конкурса участие приняли свыше 30 тысяч брендов — средний рост выручки финалистов превысил 50%, а некоторые компании-участницы увеличили продажи в 2-3 раза. О том, какие направления в Узбекистане могут быть потенциальными победителями и интересны российскому рынку, — в видео Sputnik Узбекистан.

