Формат российского конкурса брендов "Знай наших" запустят в Узбекистане
Конкурс поможет выявить перспективные компании, чтобы оказать им всестороннюю поддержку.
2025-09-05T14:33+0500
2025-09-05T14:33+0500
2025-09-05T15:03+0500
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Российский формат конкурса растущих брендов "Знай наших" начнут проводить и в странах Центральной Азии, а в первую очередь — в Узбекистане, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан главный стратег ВЭБ.РФ и замдиректора направления АСИ "Новый бизнес" Михаил Хомич на полях ВЭФ-2025. Запуском конкурса в Узбекистане займутся Агентство стратегических реформ и ТПП РУз. Особенностью проведения данного проекта на территории Узбекистана является дальнейшая возможность выхода брендов-победителей на российский рынок, а для брендов РФ — на узбекского потребителя. Данный конкурс помогает выявить перспективные компании, чтобы оказать им многостороннюю поддержку и популяризировать их продукцию не только на внутренних, но и на международных рынках. В России за три года проведения конкурса участие приняли свыше 30 тысяч брендов — средний рост выручки финалистов превысил 50%, а некоторые компании-участницы увеличили продажи в 2-3 раза. О том, какие направления в Узбекистане могут быть потенциальными победителями и интересны российскому рынку, — в видео Sputnik Узбекистан.
Формат российского конкурса брендов "Знай наших" запустят в Узбекистане
14:33 05.09.2025 (обновлено: 15:03 05.09.2025)
Эксклюзив
Конкурс поможет выявить перспективные компании, чтобы оказать им всестороннюю поддержку для развития бизнеса.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Российский формат конкурса растущих брендов "Знай наших" начнут проводить и в странах Центральной Азии, а в первую очередь — в Узбекистане, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан
главный стратег ВЭБ.РФ и замдиректора направления АСИ "Новый бизнес" Михаил Хомич на полях ВЭФ-2025.
Запуском конкурса в Узбекистане займутся Агентство стратегических реформ и ТПП РУз.
Особенностью проведения данного проекта на территории Узбекистана является дальнейшая возможность выхода брендов-победителей на российский рынок, а для брендов РФ — на узбекского потребителя.
"Коллеги из Узбекистана поддержали идею сделать национальный конкурс тоже под названием "Знай наших". И мы придумали такую историю с так называемым перекрестным опылением: мы поможем с продвижением их брендов в России, а они помогут с продвижением наших брендов в Узбекистане", — поделился Михаил Хомич.
Данный конкурс помогает выявить перспективные компании, чтобы оказать им многостороннюю поддержку и популяризировать их продукцию не только на внутренних, но и на международных рынках. В России за три года проведения конкурса участие приняли свыше 30 тысяч брендов — средний рост выручки финалистов превысил 50%, а некоторые компании-участницы увеличили продажи в 2-3 раза.
О том, какие направления в Узбекистане могут быть потенциальными победителями и интересны российскому рынку, — в видео Sputnik Узбекистан
