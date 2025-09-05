Россия не "вставляет палок в колеса" — Владимир Путин выступил на ВЭФ
12:40 05.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STFПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Российский лидер сделал ряд ключевых заявлений на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ-2025 во Владивостоке.
Основная тема Восточного экономического форума в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
"Нужно запустить новый этап развития Дальнего Востока, формировать экономику будущего. Всю территорию Дальнего Востока нужно сделать территорией, где будут развиваться высокотехнологичные проекты", — подчеркнул президент России.
Глава РФ сделал ряд ключевых заявлений по многим темам, включая развитие Дальнего Востока, отношения с США и Западом, урегулирование украинского конфликта, взаимный безвиз с Китаем, возвращение зарубежных компаний на российский рынок, повышение эффективности трансарктического коридора, а также развитие редкоземельной индустрии.
Дальний Восток
Дальний Восток — стратегически значимый регион России.
Роль Дальнего Востока нужно наращивать и в рамках российской экономики, и в системе международных связей — развитие Дальнего Востока и Сибири обозначено приоритетом России на текущий век.
Регион опережает общероссийские темпы развития по многим показателям.
Предприятия мирового уровня создаются на Дальнем Востоке.
Добыча полезных ископаемых в регионе расширяется — необходимо внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и стимулировать спрос на них внутри производств.
Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет.
Потребность в энергогенерациях на Дальнем Востоке будет расти.
Логистика на Дальнем Востоке требует обновления инфраструктуры.
России предстоит и дальше расширять жд подходы к морским портам ДФО — портовые мощности в регионе фактически удвоились за прошедшие 10 лет.
Мост из России в КНДР через реку Туманная должен быть открыт в следующем году.
Распространить экспериментальный режим использования беспилотников на весь Дальний Восток.
Запустить с 1 января 2027-го на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса.
9 лет подряд на Дальнем Востоке наблюдается приток молодежи от 20 до 24 лет.
Трансарктический коридор
Трансарктический коридор позволит использовать транспортный потенциал сибирских рек.
Россия видит рост интереса к трансарктическому коридору со стороны российских и иностранных компаний.
Для повышения эффективности трансарктического коридора нужно открыть прямой доступ грузам из Сибири и Урала на морские трассы Арктики.
Международные отношения
Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с теми странами, которые хотят развивать связи.
Стабильная международная экономическая политика России является конкурентным преимуществом Москвы.
Протекционизм — это вред для тех, кто проводит такую политику.
Символ России — медведь, но самый большой в мире тигр — тоже российский.
Россия ни от кого не отворачивалась, и Москва никому не вставляет палки в колеса.
Россия и Китай
Решение политического руководства Китая об отмене виз для россиян было неожиданным — оно является знаком дружбы, и Москва это ценит.
Система расчетов для россиян в Китае требует дополнительного совершенствования, этим занимаются.
Имеется возможность объединить платежные инструменты России и Китая для упрощения поездок туристов.
Зарубежные компании и российский рынок
Многие европейские компании ушли из России с убытками, многие из них ждут, пока политические ограничения отпадут.
Многие ушедшие из России компании хотят вернуться — кто хочет, пусть возвращается, исходя из текущих условий.
Россия никого не выгоняла, кто хочет — может вернуться.
Россия и США
В США много компаний, которые хотят возобновить работу с Россией.
У России есть хорошие предложения по работе с американскими компаниями на Аляске.
Нужно политическое решение для возобновления экономической работы России и США.
Россия и США могут совместно работать в Арктике — на Аляске есть ресурсы, а у России — эффективные технологии добычи и сжижения газа.
Разговора с Трампом после консультаций в Европе не было.
Украинский кризис
Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины — смысла нахождения иностранных военных на Украине после договоренности об устойчивом мире нет.
Россия будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для России и Украины.
Гарантии безопасности с Россией на серьезном уровне пока никто не обсуждал — гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины.
Если договоренности по долгосрочному миру на Украине будут достигнуты, Россия будет исполнять их в полном объеме.
Россия видит, что киевская сторона просит о контактах. Путин готов к контактам с украинской стороной, но не видит в них смысла, так как договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно.
На Украине дело дошло до уничтожения судебной системы как таковой.
Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве. "Мы готовы" — Москва лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне.
Согласно конституции Украины, договоренности по территориям должны быть утверждены на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение.
Путин назвал избыточными запросами Киева предложение приехать для переговоров в названное ими место.
Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, но стремился к этому на приемлемых условиях, и прослезился, когда узнал об экономических последствиях вступления Украины в ЕС.
Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области безопасности — каждая страна имеет право выбора в области безопасности, но не за счет другой страны.
Решение Украины по НАТО не может рассматриваться без оглядки на интересы России — Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО.
Россия никогда не возражала против интеграционных начал Украины на европейском направлении.
В завершение сессии Владимир Путин также добавил, что стагнации в экономике России нет.
"Обеспечиваем мягкую посадку, чтобы затормозить рост цен", — сказал российский лидер на ВЭФ.
На вопрос модератора сессии ВЭФ, телеведущей Марии Рыбаковой, о том, каким будет мир — западным или восточным, Владимир Путин ответил:
"Он будет многополярным".
Напомним, что Восточный экономический форум проходит 3 – 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Sputnik — генеральный информационный партнер форума.