Россия не "вставляет палок в колеса" — Владимир Путин выступил на ВЭФ

Российский лидер сделал ряд ключевых заявлений на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ-2025 во Владивостоке. Основная тема Восточного экономического форума в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".Глава РФ сделал ряд ключевых заявлений по многим темам, включая развитие Дальнего Востока, отношения с США и Западом, урегулирование украинского конфликта, взаимный безвиз с Китаем, возвращение зарубежных компаний на российский рынок, повышение эффективности трансарктического коридора, а также развитие редкоземельной индустрии. Дальний ВостокТрансарктический коридорМеждународные отношенияРоссия и КитайЗарубежные компании и российский рынокРоссия и СШАУкраинский кризисВ завершение сессии Владимир Путин также добавил, что стагнации в экономике России нет. На вопрос модератора сессии ВЭФ, телеведущей Марии Рыбаковой, о том, каким будет мир — западным или восточным, Владимир Путин ответил:Напомним, что Восточный экономический форум проходит 3 – 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.Sputnik — генеральный информационный партнер форума.

