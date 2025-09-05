В рамках "Недели музеев" открылась выставка работ Чингиза Ахмарова
Подписаться
Эксклюзив
В Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана открылась выставка "Мой вклад в национальное наследие".
Выставка организована в соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан, предусматривающим проведение народной акции "Мой вклад в национальное наследие!". В рамках инициативы жители страны передают культурные ценности в музеи для их сохранения и популяризации.
В экспозиции представлены эскизы выдающегося художника Чингиза Ахмарова к фильмам "Поэма двух сердец", "Звезда Улугбека" и другим произведениям. Особый интерес представляет эскиз "Танцовщица", упоминаемый в исследованиях искусствоведа Акбара Хакимова.
Главная цель выставки — повысить интерес и внимание молодежи и широкой общественности к национальному культурному наследию, а также обеспечить активное участие населения в пополнении музейных фондов.
Выставка проводится в "Неделю музеев" и продлится до 8 сентября.
© Sputnik / Бахром Хатамов
1/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
2/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
3/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
4/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
5/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
6/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
7/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
8/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
9/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
10/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
11/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
12/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
13/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
14/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
15/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
16/16
© Sputnik / Бахром Хатамов