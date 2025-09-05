Узбекистан
В рамках "Недели музеев" открылась выставка работ Чингиза Ахмарова
В рамках "Недели музеев" открылась выставка работ Чингиза Ахмарова
В музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана открылась выставка "Мой вклад в национальное наследие".
Выставка организована в соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан, предусматривающим проведение народной акции "Мой вклад в национальное наследие!". В рамках инициативы жители страны передают культурные ценности в музеи для их сохранения и популяризации.В экспозиции представлены эскизы выдающегося художника Чингиза Ахмарова к фильмам "Поэма двух сердец", "Звезда Улугбека" и другим произведениям. Особый интерес представляет эскиз "Танцовщица", упоминаемый в исследованиях искусствоведа Акбара Хакимова. Главная цель выставки — повысить интерес и внимание молодежи и широкой общественности к национальному культурному наследию, а также обеспечить активное участие населения в пополнении музейных фондов.Выставка проводится в "Неделю музеев" и продлится до 8 сентября.
В рамках "Недели музеев" открылась выставка работ Чингиза Ахмарова

В Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана открылась выставка "Мой вклад в национальное наследие".
Выставка организована в соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан, предусматривающим проведение народной акции "Мой вклад в национальное наследие!". В рамках инициативы жители страны передают культурные ценности в музеи для их сохранения и популяризации.
В экспозиции представлены эскизы выдающегося художника Чингиза Ахмарова к фильмам "Поэма двух сердец", "Звезда Улугбека" и другим произведениям. Особый интерес представляет эскиз "Танцовщица", упоминаемый в исследованиях искусствоведа Акбара Хакимова.
Главная цель выставки — повысить интерес и внимание молодежи и широкой общественности к национальному культурному наследию, а также обеспечить активное участие населения в пополнении музейных фондов.
Выставка проводится в "Неделю музеев" и продлится до 8 сентября.
