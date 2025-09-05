https://uz.sputniknews.ru/20250905/v-ramkax-nedeli-muzeev-otkrylas-vystavka-rabot-chingiza-axmarova-51746915.html

В рамках "Недели музеев" открылась выставка работ Чингиза Ахмарова

В рамках "Недели музеев" открылась выставка работ Чингиза Ахмарова

Sputnik Узбекистан

В музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана открылась выставка "Мой вклад в национальное наследие".

2025-09-05T17:01+0500

2025-09-05T17:01+0500

2025-09-05T17:01+0500

выставка

картины

художник

ташкент

музей

фото

фотолента

туризм

турист

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/05/51748235_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_15301c2ddffa4deb35ec64aca4eb3228.jpg

Выставка организована в соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан, предусматривающим проведение народной акции "Мой вклад в национальное наследие!". В рамках инициативы жители страны передают культурные ценности в музеи для их сохранения и популяризации.В экспозиции представлены эскизы выдающегося художника Чингиза Ахмарова к фильмам "Поэма двух сердец", "Звезда Улугбека" и другим произведениям. Особый интерес представляет эскиз "Танцовщица", упоминаемый в исследованиях искусствоведа Акбара Хакимова. Главная цель выставки — повысить интерес и внимание молодежи и широкой общественности к национальному культурному наследию, а также обеспечить активное участие населения в пополнении музейных фондов.Выставка проводится в "Неделю музеев" и продлится до 8 сентября.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан музей искусств выставка наследие фото