ВЭФ-2025: Владимир Путин выступает на пленарном заседании
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума.Во Владивосток глава РФ прибыл из Китая, где находился с официальным визитом четыре дня: участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества и провел ряд двусторонних и многосторонних переговоров с лидерами стран региона.В ходе ключевого мероприятия деловой программы ВЭФ-2025 он обсуждает развитие России с иностранными партнерами и отвечает на вопросы.Вместе с ним в президиуме находятся почетные гости — премьер Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.Десятый Восточный экономический форум проходит 3 – 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".Он объединил представителей правительств, бизнеса и экспертного сообщества из более чем 70 стран для обсуждения вопросов международного сотрудничества.В рамках деловой программы ВЭФ-2025 запланировано более 100 мероприятий.Они разделены на семь тематических блоков:В программе также бизнес-диалоги России с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН.Sputnik — генеральный информационный партнер форума.
ВЭФ-2025: Владимир Путин выступает на пленарном заседании
09:08 05.09.2025 (обновлено: 11:57 05.09.2025)
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума.
Во Владивосток глава РФ прибыл из Китая, где находился с официальным визитом четыре дня: участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества и провел ряд двусторонних и многосторонних переговоров с лидерами стран региона.
В ходе ключевого мероприятия деловой программы ВЭФ-2025 он обсуждает развитие России с иностранными партнерами и отвечает на вопросы.
Вместе с ним в президиуме находятся почетные гости — премьер Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Он объединил представителей правительств, бизнеса и экспертного сообщества из более чем 70 стран для обсуждения вопросов международного сотрудничества.
В рамках деловой программы ВЭФ-2025 запланировано более 100 мероприятий.
Они разделены на семь тематических блоков:
"Дальний Восток — территория для жизни и развития";
"Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция";
"Открытость и взаимовыгодное партнерство — основа стабильности";
"Технологии: от теории к экономическим эффектам";
"Города — для жизни людей";
"Артерии роста: как логистика меняет экономику";
"В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка".
В программе также бизнес-диалоги России с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН.
Sputnik — генеральный информационный партнер форума.