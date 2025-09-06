Узбекистан
Столичные области РФ и РУз укрепят сотрудничество в сфере здравоохранения
Столичные области РФ и РУз укрепят сотрудничество в сфере здравоохранения
Делегация Ташобласти приняла участие в VI международном съезде детских врачей в Московском регионе.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Руководитель управления здравоохранения Ташобласти Торакул Арзикулов и зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин подписали ряд меморандумов о сотрудничестве, сообщает пресс-служба хокимията ташкентского региона. Принятые документы предусматривают обмен опытом и повышение квалификации врачей Ташобласти в ведущих учреждениях московского региона.Делегация Ташобласти, в которую также вошли представители сферы здравоохранения региона, приняли участие в VI международный съезд детских врачей на тему "Педиатрия как искусство" в Доме правительства Московской области. В мероприятии приняли участие более семи тысяч человек, в том числе специалисты из 75 регионов России и 28 стран ближнего и дальнего зарубежья. На полях Съезда представили новейшие медицинские разработки, симуляционную площадку, инновационное реабилитационное оборудование, IT-решения и цифровые технологии в области охраны здоровья. В ходе визита представители Ташобласти также приняли активное участие в научно-практических сессиях.
Делегация Ташобласти приняла участие в VI международном съезде детских врачей в Московском регионе.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Руководитель управления здравоохранения Ташобласти Торакул Арзикулов и зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин подписали ряд меморандумов о сотрудничестве, сообщает пресс-служба хокимията ташкентского региона.
Принятые документы предусматривают обмен опытом и повышение квалификации врачей Ташобласти в ведущих учреждениях московского региона.
Делегация Ташобласти, в которую также вошли представители сферы здравоохранения региона, приняли участие в VI международный съезд детских врачей на тему "Педиатрия как искусство" в Доме правительства Московской области.
В мероприятии приняли участие более семи тысяч человек, в том числе специалисты из 75 регионов России и 28 стран ближнего и дальнего зарубежья. На полях Съезда представили новейшие медицинские разработки, симуляционную площадку, инновационное реабилитационное оборудование, IT-решения и цифровые технологии в области охраны здоровья.
В ходе визита представители Ташобласти также приняли активное участие в научно-практических сессиях.
