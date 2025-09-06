https://uz.sputniknews.ru/20250906/moscow-tashkent-russia-uzbekistan-sotrudnichestvo-zdravooxraneniye-51773508.html

Столичные области РФ и РУз укрепят сотрудничество в сфере здравоохранения

Столичные области РФ и РУз укрепят сотрудничество в сфере здравоохранения

Sputnik Узбекистан

Делегация Ташобласти приняла участие в VI международном съезде детских врачей в Московском регионе.

2025-09-06T11:22+0500

2025-09-06T11:22+0500

2025-09-06T11:27+0500

узбекистан

россия

ташкентская область

московская область

здравоохранение

сотрудничество

обмен опытом

врачи

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/06/51773160_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b95ad1c38c434bb771a48bde8f3a2237.jpg

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Руководитель управления здравоохранения Ташобласти Торакул Арзикулов и зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин подписали ряд меморандумов о сотрудничестве, сообщает пресс-служба хокимията ташкентского региона. Принятые документы предусматривают обмен опытом и повышение квалификации врачей Ташобласти в ведущих учреждениях московского региона.Делегация Ташобласти, в которую также вошли представители сферы здравоохранения региона, приняли участие в VI международный съезд детских врачей на тему "Педиатрия как искусство" в Доме правительства Московской области. В мероприятии приняли участие более семи тысяч человек, в том числе специалисты из 75 регионов России и 28 стран ближнего и дальнего зарубежья. На полях Съезда представили новейшие медицинские разработки, симуляционную площадку, инновационное реабилитационное оборудование, IT-решения и цифровые технологии в области охраны здоровья. В ходе визита представители Ташобласти также приняли активное участие в научно-практических сессиях.

https://uz.sputniknews.ru/20250827/51560782.html

узбекистан

россия

ташкентская область

московская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташобласть мособласть здоровье здравоохранение меморандум сотрудничество опыт обмен врач педиатр