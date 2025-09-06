https://uz.sputniknews.ru/20250906/ssha-poteryali-ne-indiyu-s-rossiey-a-vozmojnost-razdelyat-i-vlastvovat-51778485.html

США потеряли не Индию с Россией, а возможность разделять и властвовать

США потеряли не Индию с Россией, а возможность разделять и властвовать

Sputnik Узбекистан

Дональд Трамп не устает поражать своими умозаключениями — и снова на тему недавних саммитов и торжеств в Китае.

2025-09-06T16:33+0500

2025-09-06T16:33+0500

2025-09-06T16:33+0500

колумнисты

россия

китай

индия

шос

сша

политика

в мире

трамп

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/06/51778323_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_76181d4550a56f798f773849b5ea5491.jpg

Если в прошлый раз он пошутил насчет заговора, который в Пекине плетут против Америки Си, Путин и Ким (хотя грань между шуткой и раздражением тут была практически незаметна), то теперь он переживает насчет другой тройки. В пятницу он опубликовал фото Путина, Си и Моди на саммите ШОС с таким комментарием: "Похоже, мы уступили Индию и Россию могущественнейшему и темнейшему Китаю. Пусть их ждет долгое и благополучное совместное будущее!".То есть получается, что США вели борьбу с Китаем не только за Индию, но и за Россию? Странная, однако, получается борьба: Индию Трамп демонстративно наказал повышенными пошлинами за покупку российской нефти, а попытка "поладить" с Путиным, договорившись насчет будущего Украины, все больше превращается в перекладывание ответственности и расходов за конфликт с Россией на Европу, в результате чего и Украину хотят оставить под западным контролем, и Европу поставить в еще большую зависимость от Штатов. Даже странно, чем тут недовольны в Москве и Дели?Отношения Китая с Индией и Россией носят совершенно разный характер, но вклад США в сближение трех стран несомненен. Вашингтон, конечно, не может регулировать уровень российско-китайских отношений, но в отношении индийско-китайских у Америки были определенные возможности: сближение Соединенных Штатов и Индии, несомненно, влияло на отношение Пекина к Дели. Китай давно уже хотел улучшения отношений с Индией — и недавний саммит ШОС оказался лишь удобным поводом для этого. К тому же Трамп тут "поработал Путиным", сделав все возможное для того, чтобы подтолкнуть Моди к Си: тарифы против Индии, демонстративное заигрывание с Пакистаном (причем после недавнего индо-пакистанского конфликта). И теперь вдруг удивляется: как же так, потеряли Индию и Россию!Но, может быть, это просто новая порция своеобразного трамповского юмора: он так иронизирует над "совместным будущим" трех государств-цивилизаций, будучи уверенным в том, что множество существующих между ними противоречий никогда не позволит превратить тройку в реальный альянс? Действительно, Китай и Индия во многом выступают конкурентами — региональными, торговыми, экономическими. Однако при всей их конкуренции (подогреваемой Западом) у двух соседних стран есть не только собственная стратегия, но и понимание общих интересов, будущего. В котором, конечно, каждая из них видит себя на первых ролях, но только не в качестве замены Западу. Никто на Западе не обвиняет Индию в стремлении к гегемонизму, а вот Китай постоянно упрекают в намерении подменить собой Запад, стать не просто глобальным лидером, а мировым рулевым. Спорить с этим бесполезно — англосаксы всех судят по себе и просто не могут представить другое мышление (в том числе геополитическое). Китай не просто не может стать новым гегемоном вместо Запада — он этого и не хочет. Индия порой все еще находится в плену западноцентричного мировоззрения, согласно которому ее убеждают в угрожающих ей китайских амбициях глобального доминирования. И вот тут как раз очень важна роль России и общих механизмов вроде ШОС и БРИКС, в рамках которых Москва, Пекин и Дели могут выступать в качестве строителей нового, постзападного миропорядка. Никто из них в одиночку не претендует на глобальное господство, но вместе — тем более с ключевыми странами Глобального Юга — они представляют собой силу, которая способна выступать альтернативой западному проекту глобализации.И пока Трамп и Запад в целом будут пытаться бить по медведю, слону и дракону по отдельности, надеясь поссорить их между собой, они будут лишь способствовать их сближению. А бить по всем трем вместе Запад уже не может: сил для этого просто нет. Тем более что Трамп пытается перестроить сами отношения внутри Запада, провести модернизацию самих США, перераспределив издержки от конфликта с Россией и Китаем на Европу. Чтобы надорваться, Старому Свету хватило бы одной украинской темы, но Трамп упорно толкает ЕС и к разрыву с Китаем. В четверг — в ходе переговоров по Украине — он стал упрекать европейцев в том, что они ничего не делают для прекращения войны, и потребовал от них ввести против Китая санкции за его поддержку России. То есть Европе предлагают прострелить себе еще и вторую ногу — понятно, что ЕС на это не пойдет, но сам ход мысли Трампа должен был продемонстрировать европейцам, в какую слабую позицию они себя загнали.Ну а Белому дому стоит приготовиться к понедельнику: бразильский президент Лула да Силва созывает чрезвычайный онлайн-саммит БРИКС, посвященный ответу на тарифные войны президента США. Трамп снова увидит на экране большую тройку Путин — Си — Моди — на этот раз в другой, но тоже большой компании мировых лидеров.

россия

индия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сша россия китай индия шос большая тройка