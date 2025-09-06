Узбекистан
Громко, дерзко и драйвово: в Ташкенте прошел фестиваль байкеров
Sputnik Узбекистан
Мероприятие объединило участников из Ташкента и регионов Узбекистана, а также Казахстана и Таджикистана.
2025-09-06T20:22+0500
2025-09-06T20:22+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/06/51783685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b8ae9ece36b3b29854dad36cb95daef.jpg
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В фестивале байкеров Wolves day Uzbekistan в Ташкенте приняли участие представители более 10 мотоклубов, а также свободные фрирайдеры, сообщает корреспондент Spitnik Узбекистан. Всего на мотофесте были представлены более 300 мотоциклов. Путь мотоколонны пролегал от стадиона "Буньёдкор" по улицам столицы. Сопровождали байкеров ГУВД, СБДД и Национальная гвардия Узбекистана.Гости фестиваля смогли вдоволь насладиться звуками моторов и музыки, узнать о происхождении мотоциклов и каждом представленном байке, сделать фото на память и, конечно, проникнуться уникальной атмосферой "драйва". По словам организаторов, цель мероприятия - развитие мототуризма и мотокультуры в стране, а также помощь начинающим байкерам. Подробнее о том, как прошло мероприятие, смотрите в видео Sputnik Uzbekistan.
Громко, дерзко и драйвово: в Ташкенте прошел фестиваль байкеров

20:22 06.09.2025
© Sputnik
Мероприятие объединило участников из Ташкента и регионов Узбекистана, а также Казахстана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В фестивале байкеров Wolves day Uzbekistan в Ташкенте приняли участие представители более 10 мотоклубов, а также свободные фрирайдеры, сообщает корреспондент Spitnik Узбекистан.
Всего на мотофесте были представлены более 300 мотоциклов.
Путь мотоколонны пролегал от стадиона "Буньёдкор" по улицам столицы. Сопровождали байкеров ГУВД, СБДД и Национальная гвардия Узбекистана.
Гости фестиваля смогли вдоволь насладиться звуками моторов и музыки, узнать о происхождении мотоциклов и каждом представленном байке, сделать фото на память и, конечно, проникнуться уникальной атмосферой "драйва".
По словам организаторов, цель мероприятия - развитие мототуризма и мотокультуры в стране, а также помощь начинающим байкерам.
Подробнее о том, как прошло мероприятие, смотрите в видео Sputnik Uzbekistan.
