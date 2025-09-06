https://uz.sputniknews.ru/20250906/tashkent-motofest-bayker-51782540.html
Громко, дерзко и драйвово: в Ташкенте прошел фестиваль байкеров
Мероприятие объединило участников из Ташкента и регионов Узбекистана, а также Казахстана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
В фестивале байкеров Wolves day Uzbekistan в Ташкенте приняли участие представители более 10 мотоклубов, а также свободные фрирайдеры, сообщает корреспондент Spitnik Узбекистан
Всего на мотофесте были представлены более 300 мотоциклов.
Путь мотоколонны пролегал от стадиона "Буньёдкор" по улицам столицы. Сопровождали байкеров ГУВД, СБДД и Национальная гвардия Узбекистана.
Гости фестиваля смогли вдоволь насладиться звуками моторов и музыки, узнать о происхождении мотоциклов и каждом представленном байке, сделать фото на память и, конечно, проникнуться уникальной атмосферой "драйва".
По словам организаторов, цель мероприятия - развитие мототуризма и мотокультуры в стране, а также помощь начинающим байкерам.
Подробнее о том, как прошло мероприятие, смотрите в видео Sputnik Uzbekistan
