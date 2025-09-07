https://uz.sputniknews.ru/20250907/chem-opasno-dlya-zdorovya-projivanie-ryadom-so-stroykoy-51784581.html

Врачи: Чем опасно для здоровья проживание рядом со стройкой

Врачи: Чем опасно для здоровья проживание рядом со стройкой

Для того, чтобы минимизировать возможные негативные последствия, медики советуют проводить регулярную влажную уборку и промывать нос специальными солевыми растворами, содержащими экстракты ромашки или пантенола.

Даже недолгое проживание по соседству со стройкой чревато появлением аллергии и головных болей, а в более долгой перспективе развитием болезней нервной системы и хронических заболеваний легких, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей.Следующее возможное неприятное последствие для здоровья от проживания недалеко от стройки — головные боли и нарушение концентрации внимания. По словам специалиста, они могут начаться в течение двух-трех недель регулярной жизни рядом с местом проведения строительных работ. Кроме того, строительный шум выше 60 децибел провоцирует выброс гормонов стресса, из-за чего поднимается давление и нарушается сон, добавила врач-невролог Бэлла Шахмурзаева.Она предупредила, что впоследствии это чревато развитием гипертонии и сердечными заболеваниями.Длительное же проживание рядом со стройкой провоцирует развитие и обострение серьезных хронических заболеваний легких, таких как, например, хронический бронхит. Болезнь сопровождается постоянным кашлем и выделением мокроты, добавила Елена Алексенцева. Еще у человека может возникнуть эмфизема легких - повреждение альвеол, проявляющееся затрудненным дыханием и снижением способности переносить физические нагрузки, а также фиброз легких. Это состояние, при котором легочная ткань становится жесткой и менее эластичной, ухудшая способность организма получать кислород.Для того, чтобы минимизировать возможные негативные последствия, врачи советуют проводить регулярную влажную уборку и промывать нос специальными солевыми растворами, содержащими экстракты ромашки или пантенола.Помимо этого, Алексенцева рекомендует своевременно очищать фильтры домашних кондиционеров, поскольку они активно накапливают строительную грязь и пыль, а Шахмурзаева предлагает использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами и установить в квартире окна с повышенной шумоизоляцией.

