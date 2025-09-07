Узбекистан
Врачи: Чем опасно для здоровья проживание рядом со стройкой
Врачи: Чем опасно для здоровья проживание рядом со стройкой
Sputnik Узбекистан
Для того, чтобы минимизировать возможные негативные последствия, медики советуют проводить регулярную влажную уборку и промывать нос специальными солевыми растворами, содержащими экстракты ромашки или пантенола.
Даже недолгое проживание по соседству со стройкой чревато появлением аллергии и головных болей, а в более долгой перспективе развитием болезней нервной системы и хронических заболеваний легких, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей.Следующее возможное неприятное последствие для здоровья от проживания недалеко от стройки — головные боли и нарушение концентрации внимания. По словам специалиста, они могут начаться в течение двух-трех недель регулярной жизни рядом с местом проведения строительных работ. Кроме того, строительный шум выше 60 децибел провоцирует выброс гормонов стресса, из-за чего поднимается давление и нарушается сон, добавила врач-невролог Бэлла Шахмурзаева.Она предупредила, что впоследствии это чревато развитием гипертонии и сердечными заболеваниями.Длительное же проживание рядом со стройкой провоцирует развитие и обострение серьезных хронических заболеваний легких, таких как, например, хронический бронхит. Болезнь сопровождается постоянным кашлем и выделением мокроты, добавила Елена Алексенцева. Еще у человека может возникнуть эмфизема легких - повреждение альвеол, проявляющееся затрудненным дыханием и снижением способности переносить физические нагрузки, а также фиброз легких. Это состояние, при котором легочная ткань становится жесткой и менее эластичной, ухудшая способность организма получать кислород.Для того, чтобы минимизировать возможные негативные последствия, врачи советуют проводить регулярную влажную уборку и промывать нос специальными солевыми растворами, содержащими экстракты ромашки или пантенола.Помимо этого, Алексенцева рекомендует своевременно очищать фильтры домашних кондиционеров, поскольку они активно накапливают строительную грязь и пыль, а Шахмурзаева предлагает использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами и установить в квартире окна с повышенной шумоизоляцией.
Врачи: Чем опасно для здоровья проживание рядом со стройкой

Для того, чтобы минимизировать возможные негативные последствия, медики советуют проводить регулярную влажную уборку и промывать нос специальными солевыми растворами, содержащими экстракты ромашки или пантенола.
Даже недолгое проживание по соседству со стройкой чревато появлением аллергии и головных болей, а в более долгой перспективе развитием болезней нервной системы и хронических заболеваний легких, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей.
"Строительные работы часто сопровождаются выбросами пыли, вредных газов и частиц. У людей, склонных к аллергии, от соседства со стройкой может возникнуть аллергическая реакция на частицы цемента, гипса, известняка, древесины, металлов и других примесей. На это обычно требуется от нескольких секунд до 12 часов, но чаще всего первые симптомы аллергии дают о себе знать через полчаса-час после контакта с аллергеном", — пояснила врач общей практики Елена Алексенцева.
Следующее возможное неприятное последствие для здоровья от проживания недалеко от стройки — головные боли и нарушение концентрации внимания. По словам специалиста, они могут начаться в течение двух-трех недель регулярной жизни рядом с местом проведения строительных работ. Кроме того, строительный шум выше 60 децибел провоцирует выброс гормонов стресса, из-за чего поднимается давление и нарушается сон, добавила врач-невролог Бэлла Шахмурзаева.
Она предупредила, что впоследствии это чревато развитием гипертонии и сердечными заболеваниями.
"Есть и менее очевидные риски. Стройка создает микровибрацию, которая передается по почве и конструкциям зданий. Для людей с остеохондрозом или болезнями суставов это становится дополнительным фактором для плохого самочувствия. Иногда страдает и вестибулярный аппарат", — предупредила Шахмурзаева.
Длительное же проживание рядом со стройкой провоцирует развитие и обострение серьезных хронических заболеваний легких, таких как, например, хронический бронхит. Болезнь сопровождается постоянным кашлем и выделением мокроты, добавила Елена Алексенцева. Еще у человека может возникнуть эмфизема легких - повреждение альвеол, проявляющееся затрудненным дыханием и снижением способности переносить физические нагрузки, а также фиброз легких. Это состояние, при котором легочная ткань становится жесткой и менее эластичной, ухудшая способность организма получать кислород.
"Выраженная симптоматика хронического бронхита может появиться уже через полгода-год регулярного контакта с пылью. Фиброз же легких может развиваться годами, но постоянные раздражающие факторы — частички стройматериалов в атмосфере — значительно ускоряют патогенез, и начало изменений тканей легкого может произойти уже через пару лет постоянного влияния", — рассказала она.
Для того, чтобы минимизировать возможные негативные последствия, врачи советуют проводить регулярную влажную уборку и промывать нос специальными солевыми растворами, содержащими экстракты ромашки или пантенола.
Помимо этого, Алексенцева рекомендует своевременно очищать фильтры домашних кондиционеров, поскольку они активно накапливают строительную грязь и пыль, а Шахмурзаева предлагает использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами и установить в квартире окна с повышенной шумоизоляцией.
