ЧМ-2025 по боксу: пятеро узбекистанцев обеспечили себе участие в следующей стадии турнира

На чемпионате мира по боксу в английском Ливерпуле накануне завершился третий день соревнований. Состоялись поединки в весовых категориях 60, 75 и +80 кг среди женщин, а также в 60 и 70 кг среди мужчин (1/16 финала)

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. На чемпионате мира – 2025, который проходит в английском Ливерпуле под эгидой World Boxing, накануне на ринг вышли пять боксеров из Узбекистана, и все обеспечили себе участие в следующей стадии турнира, сообщает НОК.В третий день состоялись поединки в весовых категориях 60, 75 и +80 кг среди женщин, а также в 60 и 70 кг среди мужчин (1/16 финала).Абдумалик Халоков деклассировал турка Мехметхана Чинара, Шавкатжон Болтаев одолел шведа Кевина Скотта, Феруза Казакова уверенно победила Юльетт Хинестрозу из Панамы, Ситора Турдибекова не оставила шансов украинской спортсменке Татьяне Довгаль, а Олтиной Сотимбоева продемонстрировала свое преимущество над еще одной представительницей Украины Марией Ловчинской.ПобедителиПары сегодняшнего дня:

