ЧМ-2025 по боксу: пятеро узбекистанцев обеспечили себе участие в следующей стадии турнира
ЧМ-2025 по боксу: пятеро узбекистанцев обеспечили себе участие в следующей стадии турнира
На чемпионате мира по боксу в английском Ливерпуле накануне завершился третий день соревнований. Состоялись поединки в весовых категориях 60, 75 и +80 кг среди женщин, а также в 60 и 70 кг среди мужчин (1/16 финала)
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. На чемпионате мира – 2025, который проходит в английском Ливерпуле под эгидой World Boxing, накануне на ринг вышли пять боксеров из Узбекистана, и все обеспечили себе участие в следующей стадии турнира, сообщает НОК.В третий день состоялись поединки в весовых категориях 60, 75 и +80 кг среди женщин, а также в 60 и 70 кг среди мужчин (1/16 финала).Абдумалик Халоков деклассировал турка Мехметхана Чинара, Шавкатжон Болтаев одолел шведа Кевина Скотта, Феруза Казакова уверенно победила Юльетт Хинестрозу из Панамы, Ситора Турдибекова не оставила шансов украинской спортсменке Татьяне Довгаль, а Олтиной Сотимбоева продемонстрировала свое преимущество над еще одной представительницей Украины Марией Ловчинской.
На чемпионате мира по боксу в английском Ливерпуле накануне завершился третий день соревнований. Состоялись поединки в весовых категориях 60, 75 и +80 кг среди женщин, а также в 60 и 70 кг среди мужчин (1/16 финала).
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. На чемпионате мира – 2025, который проходит в английском Ливерпуле под эгидой World Boxing, накануне на ринг вышли пять боксеров из Узбекистана, и все обеспечили себе участие в следующей стадии турнира, сообщает НОК.
В третий день состоялись поединки в весовых категориях 60, 75 и +80 кг среди женщин, а также в 60 и 70 кг среди мужчин (1/16 финала).
“Сборная Узбекистана по боксу еще один соревновательный день чемпионата мира завершила без поражений. Все 5 наших спортсменов, вышедшие на ринг, одержали уверенные победы”, — говорится в сообщении.
Абдумалик Халоков деклассировал турка Мехметхана Чинара, Шавкатжон Болтаев одолел шведа Кевина Скотта, Феруза Казакова уверенно победила Юльетт Хинестрозу из Панамы, Ситора Турдибекова не оставила шансов украинской спортсменке Татьяне Довгаль, а Олтиной Сотимбоева продемонстрировала свое преимущество над еще одной представительницей Украины Марией Ловчинской.
Победители
-51 кг: Феруза Казакова – Юлиетт Хинестроса (Панама) 5:0
-70 кг: Шавкатжон Болтаев – Кевин Скотт (Швеция) 3:2
-60 кг: Ситора Турдибекова – Татьяна Довхаль (Украина) 4:1
+80 кг: Олтиной Сотимбоева – Мария Ловчинская (Украина) 5:0
-60 кг: Абдумалик Халоков – Чинар Мехметхан (Турция) 5:0
Пары сегодняшнего дня:
-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов – Паван Бартвал (Индия)
-80 кг: Жавохир Умматалиев – Никодем Козак (Польша)
-57 кг: Хуморабону Мамажонова – Бояна Гойкович (Черногория)
-70 кг: Азиза Зокирова – Регина Лакош (Венгрия)
-65 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев – Цзяньхао Цзюй (Китай)
