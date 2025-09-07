Глава Минэкономфина Узбекистана принял участие в заседании Экономического совета СНГ

https://uz.sputniknews.ru/20250907/glava-minekonomfina-uzbekistana-prinyal-uchastie-v-zasedanii-ekonomicheskogo-soveta-sng-51785962.html

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Заместитель премьер-министра – министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров принял участие в 107-м заседании Экономического совета СНГ. Встреча прошла в столице Таджикистан Душанбе. Стороны рассмотрели широкий круг вопросов экономического сотрудничества государств-участников Союза.Повестка дня включала 27 вопросов, в дальнейшем 17 документов представят Совету глав правительств, заседание которого состоится 29 сентября в белорусском Минске.Члены Экономического совета рассмотрели Информацию о препятствиях во взаимной торговле государств-участников СНГ и рекомендациях по их устранению.Она сформирована на основе полученных от них данных об используемых специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах, о временных запретах, лицензируемых и квотируемых товарах, о применении другими сторонами ограничений, нарушающих или тормозящих развитие взаимной торговли, а также итогов заседаний Рабочей группы высокого уровня для проведения анализа поступающих претензий о препятствиях во взаимной торговле государств-участников СНГ.Кроме того, первый замминистра транспорта Таджикистана Фаррух Нематзода представил проект Стратегии цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств-участников СНГ, подготовленный РТ в рамках реализации целей Концепции председательства страны в СНГ. Документ направлен на повышение эффективности логистики, снижение затрат и развитие торгово-экономических связей между государствами Содружества.Также члены Экономического совета одобрили проекты Стратегии сотрудничества государств-участников СНГ в развитии информационного общества и цифровой экономики на период до 2035 года и Плана действий по ее реализации. Документ представляет собой совокупность согласованных подходов государств-участников СНГ по вопросам формирования информационного общества и цифровой экономики и определяет цели, задачи и основные направления сотрудничества в этой области.В числе одобренных документов — проект Плана мероприятий по реализации второго этапа (2026–2030 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года.Это базовый документ в сфере экономического взаимодействия государств-участников СНГ.Он нацелен на:Помимо этого, решением Экономического совета одобрены:Большое внимание уделили вопросам, связанным с реализацией Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года и Комплексного плана мероприятий на 2021–2025 годы по ее реализации.Как отмечалось, в государствах-участниках Программы продолжается работа по формированию инновационной инфраструктуры, появляются ее новые элементы. В частности, расширяется сеть центров коммерциализации инноваций, создаются центры трансфера знаний в сфере разработки программного обеспечения, а также центры поддержки технологий и инноваций, развиваются технологические платформы, сеть бизнес-инкубаторов, направленных на поддержку инновационного предпринимательства и создание стартапов.Еще один пункт — Отчет о деятельности Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в 2021–2024 годах.Анализ показал, что поставленные перед советом задачи успешно выполняются, он вносит значительный вклад в укрепление взаимодействия государств-участников СНГ в сфере интеллектуальной собственности.Экономический совет также одобрил деятельность Межправсовета по разведке, использованию и охране недр в 2021–2024 годах.Решением Экономического совета СНГ придан статус базовых организаций государств-участников СНГ:Повестка включала также внушительный блок финансовых вопросов:Следующее заседание Экономического совета пройдет 5 декабря текущего года в Москве.

