На каком этапе находится подготовка дорожной карты по реализации Декларации ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Подготовка дорожной карты по реализации Декларации ЕАЭС вышла на финальный этап, сообщает пресс-служба ЕЭК.Проект документа по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года – "Евразийский экономический путь" рассмотрели на совещаниях высокого уровня.Встречи прошли под председательством министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева в Москве. К диалогу пригласили заместителей руководителей органов государственной власти стран ЕАЭС, уполномоченных на взаимодействие с Комиссией, а также профильных министров ЕЭК.Также стороны обсудили вопросы реализации Стратегии-2025, требующие особого внимания и планируемые к рассмотрению на более высоком уровне.Декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь" подписали президенты государств Союза 25 декабря 2023-го.

