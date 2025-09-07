https://uz.sputniknews.ru/20250907/podgotovka-dorojnoy-karty-po-realizatsii-deklaratsii-eaeu-51784834.html
На каком этапе находится подготовка дорожной карты по реализации Декларации ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь" подписали президенты государств Союза в декабре 2023-го
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Подготовка дорожной карты по реализации Декларации ЕАЭС вышла на финальный этап, сообщает пресс-служба ЕЭК.Проект документа по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года – "Евразийский экономический путь" рассмотрели на совещаниях высокого уровня.Встречи прошли под председательством министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева в Москве. К диалогу пригласили заместителей руководителей органов государственной власти стран ЕАЭС, уполномоченных на взаимодействие с Комиссией, а также профильных министров ЕЭК.Также стороны обсудили вопросы реализации Стратегии-2025, требующие особого внимания и планируемые к рассмотрению на более высоком уровне.Декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь" подписали президенты государств Союза 25 декабря 2023-го.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Подготовка дорожной карты по реализации Декларации ЕАЭС вышла на финальный этап, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Проект документа по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года – "Евразийский экономический путь" рассмотрели на совещаниях высокого уровня.
Встречи прошли под председательством министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева в Москве. К диалогу пригласили заместителей руководителей органов государственной власти стран ЕАЭС, уполномоченных на взаимодействие с Комиссией, а также профильных министров ЕЭК.
“Отмечено, что по многим принципиальным вопросам достигнуты договоренности. Планируется, что в ближайшее время документ будет представлен членам Совета ЕЭК”, — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили вопросы реализации Стратегии-2025, требующие особого внимания и планируемые к рассмотрению на более высоком уровне.
Декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь" подписали президенты государств Союза 25 декабря 2023-го.