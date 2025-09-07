https://uz.sputniknews.ru/20250907/saudovskiy-universitet-nameren-sotrudnichat-s-obrazovatelnymi-uchrejdeniyami-uzbekistana-51788498.html
Саудовский университет намерен сотрудничать с образовательными учреждениями Узбекистана
Саудовский университет намерен сотрудничать с образовательными учреждениями Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования, подписанный двумя странами в рамках официального визита президента РУз в Саудовскую Аравию в августе 2022-го, служит ключевым ориентиром для ускорения развития этого направления
2025-09-07T12:30+0500
2025-09-07T12:30+0500
2025-09-07T12:30+0500
высшее образование
узбекистан
саудовская аравия
сотрудничество
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_84a1635d825706618989878543ba2fea.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Саудовский университет намерен сотрудничать с образовательными учреждениями Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия обсудили Посол Узбекистана Нодиржон Тургунов и ректор Университета Короля Халида в Абхе, доктор Фалих бин Раджаллах Аль-Сальми.Отмечалось, что Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования, подписанный между двумя странами в рамках официального визита президента Узбекистана в Саудовскую Аравию в августе 2022 года, служит ключевым ориентиром для ускорения развития этого направления.В Университете Короля Халида в настоящее время обучаются около 60 тыс. студентов, из которых 2 500 — иностранные, в том числе один студент из Узбекистана.Подчеркивалось, что с подписанием соответствующих документов появится возможность осуществлять обмен опытом и студентами путем организации взаимных визитов преподавателей.Узбекская сторона предложила:Стороны договорились о дальнейшей проработке данных направлений и налаживании контактов саудовского вуза с профильными ведомствами и учреждениями Узбекистана.
узбекистан
саудовская аравия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_ec956661fa9241151be60861da143a39.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан саудовская аравия сотрудничество
узбекистан саудовская аравия сотрудничество
Саудовский университет намерен сотрудничать с образовательными учреждениями Узбекистана
Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования, подписанный двумя странами в рамках официального визита президента РУз в Саудовскую Аравию в августе 2022-го, служит ключевым ориентиром для ускорения развития этого направления.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Саудовский университет намерен сотрудничать с образовательными учреждениями Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
Перспективы взаимодействия обсудили Посол Узбекистана Нодиржон Тургунов и ректор Университета Короля Халида в Абхе, доктор Фалих бин Раджаллах Аль-Сальми.
Отмечалось, что Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования, подписанный между двумя странами в рамках официального визита президента Узбекистана в Саудовскую Аравию в августе 2022 года, служит ключевым ориентиром для ускорения развития этого направления.
“Саудовская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в этой области и подчеркнула необходимость мобилизации всех возможностей в этом направлении”, — говорится в сообщении.
В Университете Короля Халида в настоящее время обучаются около 60 тыс. студентов, из которых 2 500 — иностранные, в том числе один студент из Узбекистана.
Подчеркивалось, что с подписанием соответствующих документов появится возможность осуществлять обмен опытом и студентами путем организации взаимных визитов преподавателей.
Узбекская сторона предложила:
наладить сотрудничество в области обмена опытом научных исследований;
установить кооперационные отношения и подписать меморандумы о взаимопонимании с вузами РУз, специализирующимися на арабском языке;
организовать краткосрочные курсы повышения квалификации для преподавателей вузов Узбекистана и студенческие обмены;
рассмотреть возможность увеличения количества грантовых программ для узбекских студентов в Университете Короля Халида.
Стороны договорились о дальнейшей проработке данных направлений и налаживании контактов саудовского вуза с профильными ведомствами и учреждениями Узбекистана.