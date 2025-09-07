https://uz.sputniknews.ru/20250907/saudovskiy-universitet-nameren-sotrudnichat-s-obrazovatelnymi-uchrejdeniyami-uzbekistana-51788498.html

Саудовский университет намерен сотрудничать с образовательными учреждениями Узбекистана

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования, подписанный двумя странами в рамках официального визита президента РУз в Саудовскую Аравию в августе 2022-го, служит ключевым ориентиром для ускорения развития этого направления

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Саудовский университет намерен сотрудничать с образовательными учреждениями Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия обсудили Посол Узбекистана Нодиржон Тургунов и ректор Университета Короля Халида в Абхе, доктор Фалих бин Раджаллах Аль-Сальми.Отмечалось, что Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования, подписанный между двумя странами в рамках официального визита президента Узбекистана в Саудовскую Аравию в августе 2022 года, служит ключевым ориентиром для ускорения развития этого направления.В Университете Короля Халида в настоящее время обучаются около 60 тыс. студентов, из которых 2 500 — иностранные, в том числе один студент из Узбекистана.Подчеркивалось, что с подписанием соответствующих документов появится возможность осуществлять обмен опытом и студентами путем организации взаимных визитов преподавателей.Узбекская сторона предложила:Стороны договорились о дальнейшей проработке данных направлений и налаживании контактов саудовского вуза с профильными ведомствами и учреждениями Узбекистана.

