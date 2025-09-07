https://uz.sputniknews.ru/20250907/uslovie-pri-kotorom-vozmojen-mir-na-ukraine--kadyrov-51789718.html
Условие, при котором возможен мир на Украине — Кадыров
Условие, при котором возможен мир на Украине — Кадыров
Sputnik Узбекистан
Глава Чечни ответил на вопрос о том, на каких условиях должна завершиться специальная военная операция
2025-09-07T16:00+0500
2025-09-07T16:00+0500
2025-09-07T16:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
рамзан кадыров
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/13/29277901_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_2b97a3e14a33dd106e7ce7c2cb2e043e.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сентября — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне специальной военной операции, и подчеркнул, что мир, по его мнению, возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России. Об этом сообщает РИА Новости.Он добавил, что цели и задачи СВО взяты не с потолка."Цели и задачи СВО взяты не с потолка – это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России", — убежден глава Чечни.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/13/29277901_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3ea7544db3bd383cc5bc52e47b3fe006.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мир украина условия завершение специальная военная операция
мир украина условия завершение специальная военная операция
Условие, при котором возможен мир на Украине — Кадыров
Глава Чечни ответил на вопрос о том, на каких условиях должна завершиться специальная военная операция.
ТАШКЕНТ, 7 сентября — Sputnik
. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне специальной военной операции, и подчеркнул, что мир, по его мнению, возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно", — ответил он на вопрос агентства о том, на каких условиях должна завершиться СВО.
Он добавил, что цели и задачи СВО взяты не с потолка.
"Цели и задачи СВО взяты не с потолка – это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России", — убежден глава Чечни.