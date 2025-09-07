Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Условие, при котором возможен мир на Украине — Кадыров
Глава Чечни ответил на вопрос о том, на каких условиях должна завершиться специальная военная операция
ТАШКЕНТ, 7 сентября — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне специальной военной операции, и подчеркнул, что мир, по его мнению, возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России. Об этом сообщает РИА Новости.Он добавил, что цели и задачи СВО взяты не с потолка."Цели и задачи СВО взяты не с потолка – это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России", — убежден глава Чечни.
Глава Чечни ответил на вопрос о том, на каких условиях должна завершиться специальная военная операция.
ТАШКЕНТ, 7 сентября — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне специальной военной операции, и подчеркнул, что мир, по его мнению, возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно", — ответил он на вопрос агентства о том, на каких условиях должна завершиться СВО.
Он добавил, что цели и задачи СВО взяты не с потолка.
"Цели и задачи СВО взяты не с потолка – это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России", — убежден глава Чечни.
