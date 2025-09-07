https://uz.sputniknews.ru/20250907/uslovie-pri-kotorom-vozmojen-mir-na-ukraine--kadyrov-51789718.html

Условие, при котором возможен мир на Украине — Кадыров

Условие, при котором возможен мир на Украине — Кадыров

Sputnik Узбекистан

Глава Чечни ответил на вопрос о том, на каких условиях должна завершиться специальная военная операция

2025-09-07T16:00+0500

2025-09-07T16:00+0500

2025-09-07T16:00+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

рамзан кадыров

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/13/29277901_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_2b97a3e14a33dd106e7ce7c2cb2e043e.jpg

ТАШКЕНТ, 7 сентября — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне специальной военной операции, и подчеркнул, что мир, по его мнению, возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России. Об этом сообщает РИА Новости.Он добавил, что цели и задачи СВО взяты не с потолка."Цели и задачи СВО взяты не с потолка – это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России", — убежден глава Чечни.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мир украина условия завершение специальная военная операция