Узбекистанцы выступят на турнире по гребле на байдарках и каноэ в Москве — дата
Sputnik Узбекистан
Кубок олимпийских чемпионов AAACUP — братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко - это ежегодный международный турнир, в этом году соревнования состоятся уже в 25-й раз
2025-09-07T17:35+0500
спорт
каноэ
узбекистанцы
россия
москва
турнир
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Узбекистанцы вместе с более, чем тысячей участников выступят на международном турнире по гребле на байдарках и каноэ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы.Отмечается, что кубок олимпийских чемпионов AAACUP — братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко — ежегодный международный турнир, в этом году соревнования пройдут уже в 25-й раз.Почетным гостем турнира станет трехкратная олимпийская чемпионка, девятнадцатикратная чемпионка Мира Наташа Душев-Янич.
Новости
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Узбекистанцы вместе с более, чем тысячей участников выступят на международном турнире по гребле на байдарках и каноэ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы.
"С 10 по 14 сентября на Гребном канале пройдет Кубок олимпийских чемпионов AAACUP по гребле на байдарках и каноэ. В нем примут участие более тысячи спортсменов — от юных участников младше 15 лет до ветеранов старше 55. Среди них будут и любители, и профессионалы. В заездах будут соревноваться как мужчины, так и женщины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что кубок олимпийских чемпионов AAACUP — братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко — ежегодный международный турнир, в этом году соревнования пройдут уже в 25-й раз.
“В юбилейном кубке примут участие спортсмены из России, Беларуси, Италии, Испании, Венгрии, Аргентины, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана”, — говорится в сообщении.
Почетным гостем турнира станет трехкратная олимпийская чемпионка, девятнадцатикратная чемпионка Мира Наташа Душев-Янич.