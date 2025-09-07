https://uz.sputniknews.ru/20250907/uzbekistan-turnir-po-greble-na-baydarkax-i-kanoe-moskva-51791837.html

Узбекистанцы выступят на турнире по гребле на байдарках и каноэ в Москве — дата

Кубок олимпийских чемпионов AAACUP — братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко - это ежегодный международный турнир, в этом году соревнования состоятся уже в 25-й раз

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Узбекистанцы вместе с более, чем тысячей участников выступят на международном турнире по гребле на байдарках и каноэ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы.Отмечается, что кубок олимпийских чемпионов AAACUP — братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко — ежегодный международный турнир, в этом году соревнования пройдут уже в 25-й раз.Почетным гостем турнира станет трехкратная олимпийская чемпионка, девятнадцатикратная чемпионка Мира Наташа Душев-Янич.

