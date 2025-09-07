https://uz.sputniknews.ru/20250907/voyska-nato-na-ukraine-ne-ponadobyatsya-ssha-naschupali-slaboe-mesto-rossii-51786787.html

Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России

Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России

Похоже, что коллективный Запад вместо "ковровых" санкций, которые часто вводились до кучи и на всякий случай, а по итогу наносили вред ему самому, решил пойти...

Похоже, что коллективный Запад вместо "ковровых" санкций, которые часто вводились до кучи и на всякий случай, а по итогу наносили вред ему самому, решил пойти очень точечно, чтобы причинить России максимальный урон и в ряде ключевых направлений откинуть нас на десятилетия назад, пишет колумнист РИА Новости.В минувшую пятницу президент России Владимир Путин принял участие в совещании по вопросам двигателестроения, которое прошло в Самаре на базе профильного предприятия "ОДК-Кузнецов", где он заявил, что "двигателестроение и его развитие является одним из ключевых показателей технологического развития и суверенитета России".Некоторые могут пожать плечами и заметить, что для технологического развития и суверенитета России равно важны и колесостроение, и окностроение, и тормозостроение, и прочие строения, — зачем особо выделять двигатели? И как кусок горячего металла с поршнями или композитными лопатками сможет защитить наш суверенитет?Военно-технологическое издание Минобороны США Stars and Stripes в июле этого года опубликовало совершенно панический материал под названием "Хрупкие крылья авиапромышленности: как защитить цепочки поставок американских авиационных двигателей". Эксперты издания бьют тревогу по поводу того, что из-за сложной системы поставок материалов, комплектующих и технологий из-за рубежа и зависимости Америки от сторонних поставщиков (включая Россию и Китай) под угрозой находится не просто авиационная промышленность, а сама национальная безопасность страны: "В центре промышленной экосистемы, обеспечивающей устойчивость оборонной и аэрокосмической промышленной базы Соединенных Штатов, находится реактивный двигатель — технологическое чудо, которое обеспечивает работу как военной, так и гражданской авиации. <…> Реактивный двигатель символизирует американские инновации, мощь и прогресс. США должны быстро принять меры по обеспечению своей индустриальной базы производства реактивных двигателей до того, как наступит следующий кризис. В вопросах национальной обороны поражение недопустимо".По признанию военных и технических экспертов, авиационные и ракетные двигатели являются конечной точкой сборки и вершиной современных критических технологий, без которых ни о технологическом, ни об экономическом, ни о политическом суверенитете страны говорить бессмысленно.На данный момент только три страны в мире — США, Великобритания и Россия — обладают серийным производством двигателей для гражданских самолетов. Современные авиационные двигатели представляют собой одни из самых сложных и изощренных в истории человечества механизмов, состоящих из десятков тысяч компонентов, произведенных с микроскопической точностью. Однако даже и Штаты, и Великобритания не имеют у себя производства полного цикла: они полагаются на рыночек, который порешал, и тысячи разных поставщиков из десятков очень авиационных стран, включая Малайзию, ЮАР и Мексику.Новичкам войти на этот рынок и удерживать на нем свои позиции не просто сложно, а практически невозможно — у всех лидеров за плечами больше сотни лет опыта, и после Второй мировой войны ни одна новая страна и ни одна компания не смогли полноценно войти в сектор мирового гражданского двигателе- и авиастроения.На совещании в Самаре Владимир Путин упомянул, что Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. В свою очередь, первый зампред правительства Мантуров сообщил, что на данный момент "Россия стала единственной страной в мире, которая производит абсолютно все комплектующие для самолетов".И это совершенно, абсолютно не рядовой результат: даже Китай с его колоссальными финансовыми и промышленными возможностями, рывками и прыжками сделать этого пока так и не смог.В феврале этого года специальная комиссия конгресса США выпустила доклад, где с нескрываемым удовольствием констатируется, что китайский авиапром сталкивается с серьезнейшими проблемами. Несмотря на то что вроде бы Китай десятками штампует гражданские самолеты, они делаются на базе устаревших западных технологий, поэтому неконкурентоспособны. Серьезным ударом для Китая стало эмбарго на поставку западных двигателей для лайнеров C919, производство которых по факту остановлено. Сейчас наши китайские партнеры, подув на молоко, уже обсуждают закупку серийных российских двигателей ПД-14, на которых летает наш МС-21.Но самое интересное в том, что в докладе делается парадоксальное предложение — наоборот, нужно снять все ограничения на поставку Пекину двигателей и самой авиатехники: "Крайне важно, чтобы Китай сохранил открытый рынок для Airbus и Boeing. <…> Следует сохранить промышленные связи, чтобы усилить влияние США на китайское авиастроение".По данным британского издания The Telegraph, Дональд Трамп повез на встречу с российским президентом на Аляске предложение, от которого нельзя отказаться: снятие санкций против российского авиастроительного комплекса в обмен на серьезные уступки по Украине (включающие согласие на введение западного военного контингента). Очевидно, что для наших партнеров вопрос необратимой зависимости России от западных авиатехнологий не менее важен, чем исход конфликта на Украине, а может быть, и более.Впрочем, Россия наживку не проглотила. В Самаре Владимир Путин дал конкретные указания, что нужно не только закрывать свои потребности в производстве двигателей, но и выходить на мировые рынки, потому что у нас есть все возможности для мощного рывка, включая целое семейство полностью импортозамещенных гражданских самолетов, проходящих финальные испытания и уже готовых пойти в серию.На стратегической сессии по развитию авиационной промышленности 15 июля председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что нашей стране нужен современный воздушный флот, основанный на собственных технологических решениях и мощной производственной базе: "Наша страна обладает достаточным технологическим потенциалом, всеми ресурсами, чтобы совершить кардинальный прорыв в сфере авиастроения и, как следствие, обеспечить нашим гражданам гарантированные возможности для удобных перелетов — комфортных, безопасных".Как говорил Юрий Гагарин: слабонервных нет? Тогда поехали!

