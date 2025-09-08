Узбекистан
Как прошел четвертый день ЧМ-2025 по боксу для узбекистанцев
Как прошел четвертый день ЧМ-2025 по боксу для узбекистанцев
Накануне в Ливерпуле свои поединки провели 5 членов сборной республики. Сегодня на ринг выйдут еще 7 представителей Узбекистана
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Четвертый день чемпионата мира, который проходит в английском Ливерпуле под эгидой World Boxing стал успешным для боксеров Узбекистана, сообщает НОК. Накануне прошли бои в весовых категориях 57 и 70 кг среди женщин (1/8 финала), а также в 55 и 65 и 80 кг среди мужчин (1/16 финала).Убедительных побед добились Миразизбек Мирзахалилов, Асадхуджа Муйдинхуджаев, Джавохир Умматалиев, Азиза Зокирова и Хуморабону Мамажонова.ПобедителиСегодня на ринг выйдут еще 7 представителей сборной республики
Как прошел четвертый день ЧМ-2025 по боксу для узбекистанцев

13:20 08.09.2025
Накануне в Ливерпуле свои поединки провели 5 членов сборной республики. Сегодня на ринг выйдут еще 7 представителей Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Четвертый день чемпионата мира, который проходит в английском Ливерпуле под эгидой World Boxing стал успешным для боксеров Узбекистана, сообщает НОК.
Накануне прошли бои в весовых категориях 57 и 70 кг среди женщин (1/8 финала), а также в 55 и 65 и 80 кг среди мужчин (1/16 финала).
Убедительных побед добились Миразизбек Мирзахалилов, Асадхуджа Муйдинхуджаев, Джавохир Умматалиев, Азиза Зокирова и Хуморабону Мамажонова.
“Накануне 5 наших спортсменов провели свои поединки и все они одержали уверенные победы, обеспечив себе выход в следующий этап мирового первенства”, — говорится в сообщении.
Победители
-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов — Паван Бартвал (Индия) — 5:0
-80 кг: Жавохир Умматалиев — Никодем Козак (Польша) — 5:0
-57 кг: Хуморабону Мамажонова — Бояна Гойкович (Черногория) — 5:0
-70 кг: Азиза Закирова — Реджина Лакош (Венгрия) — технический нокаут
-65 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев — Цзяньхао Цзюй (Китай) — 5:0
Сегодня на ринг выйдут еще 7 представителей сборной республики
-54 кг: Нигина Уктамова — Анна Лакотар (Венгрия)
-70 кг: Шавкатжон Болтаев — Бернад Мартинес (Испания)
-90 кг: Турабек Хабибуллаев — Вагкан Нанидзанян (Греция)
-65 кг: Навбахор Хамидова — Ошин Дериеув (Бельгия)
-60 кг: Абдумалик Халоков — Джузеппе Канонико (Италия)
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев — Султан Османлы (Турция)
+90 кг: Жахонгир Зокиров — Никита Путилов (Германия)
