https://uz.sputniknews.ru/20250908/kak-proshel-chetvertyy-den-chm-2025-po-boksu-dlya-uzbekistantsev-51809385.html

Как прошел четвертый день ЧМ-2025 по боксу для узбекистанцев

Как прошел четвертый день ЧМ-2025 по боксу для узбекистанцев

Sputnik Узбекистан

Накануне в Ливерпуле свои поединки провели 5 членов сборной республики. Сегодня на ринг выйдут еще 7 представителей Узбекистана

2025-09-08T13:20+0500

2025-09-08T13:20+0500

2025-09-08T13:20+0500

спорт

узбекистан

чемпионат мира по боксу

ливерпуль

великобритания

победа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51807971_0:71:1280:792_1920x0_80_0_0_e121931cbe0a27ef274c05cd3d6d1fdf.jpg

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Четвертый день чемпионата мира, который проходит в английском Ливерпуле под эгидой World Boxing стал успешным для боксеров Узбекистана, сообщает НОК. Накануне прошли бои в весовых категориях 57 и 70 кг среди женщин (1/8 финала), а также в 55 и 65 и 80 кг среди мужчин (1/16 финала).Убедительных побед добились Миразизбек Мирзахалилов, Асадхуджа Муйдинхуджаев, Джавохир Умматалиев, Азиза Зокирова и Хуморабону Мамажонова.ПобедителиСегодня на ринг выйдут еще 7 представителей сборной республики

узбекистан

великобритания

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

чемпионат мира по боксу узбекистанцы ливерпуль