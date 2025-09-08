https://uz.sputniknews.ru/20250908/samarkand-mejdunarodnye-sorevnovaniya-paraplanerizm-51820607.html

В горах Самарканда проходят международные соревнования по парапланеризму

Участники соревнуются в трех категориях: женский и национальный зачеты, а также общий индивидуальный рейтинг. 08.09.2025, Sputnik Узбекистан

САМАРКАНД, 8 сентября — Sputnik. На склонах живописных Ургутских гор в Самаркандской области впервые проходят международные соревнования по парапланеризму, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Более 30 пилотов из разных стран, включая Узбекистан, Россию, Казахстан, Кыргызстан и другие, демонстрируют свое мастерство в одном из самых зрелищных и технически сложных видов воздушного спорта.Участники соревнуются в трех категориях: женский и национальный зачеты, а также общий индивидуальный рейтинг. Каждый день пилоты совершают полеты, зарабатывая очки за точность маршрута, время, технику полета и другие параметры. Максимально за день можно набрать 1 000 очков.Как рассказывает один из организаторов соревнований, опытный пилот и инструктор Алишер Исламов, идея проведения состязаний зародилась после весеннего международного фестиваля парапланеризма в Самарканде.Среди фаворитов соревнований — россиянин Ильгиз Ягудин, известный своими победами в международных турнирах и большим налетом в парапланеризме. Ранее он уже бывал в Самарканде.По словам Алишера Исламова, соревнования в Ургутских горах позволят не только вывести воздушный спорт в Узбекистане на новый уровень, но и привлекут внимание туристов и поклонников активного отдыха. Он надеется, что это событие станет ежегодной традицией и даст новый импульс для популяризации парапланеризма в регионе.Финал соревнований и церемония награждения победителей состоятся 12 сентября.

