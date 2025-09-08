В горах Самарканда проходят международные соревнования по парапланеризму
Участники соревнуются в трех категориях: женский и национальный зачеты, а также общий индивидуальный рейтинг.
САМАРКАНД, 8 сентября — Sputnik. На склонах живописных Ургутских гор в Самаркандской области впервые проходят международные соревнования по парапланеризму, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Более 30 пилотов из разных стран, включая Узбекистан, Россию, Казахстан, Кыргызстан и другие, демонстрируют свое мастерство в одном из самых зрелищных и технически сложных видов воздушного спорта.
Участники соревнуются в трех категориях: женский и национальный зачеты, а также общий индивидуальный рейтинг. Каждый день пилоты совершают полеты, зарабатывая очки за точность маршрута, время, технику полета и другие параметры. Максимально за день можно набрать 1 000 очков.
Как рассказывает один из организаторов соревнований, опытный пилот и инструктор Алишер Исламов, идея проведения состязаний зародилась после весеннего международного фестиваля парапланеризма в Самарканде.
"Весной мы провели фестиваль, во время которого пилоты из разных стран исследовали местный рельеф и воздушные потоки. Горы Ургута произвели на них большое впечатление: мощные термики, живописные пейзажи и отличные условия для старта и посадки. Это вдохновило нас на организацию полноценного международного турнира", — поделился он.
Среди фаворитов соревнований — россиянин Ильгиз Ягудин, известный своими победами в международных турнирах и большим налетом в парапланеризме. Ранее он уже бывал в Самарканде.
"В мае участвовал в самаркандском фестивале. Местные горы — уникальное место для полетов: рельеф местами сложный, требует особого внимания и подготовки, но тем он и интересен. Соревноваться здесь — настоящее удовольствие. Постараюсь показать хороший результат и, возможно, занять первое место", — отметил он.
По словам Алишера Исламова, соревнования в Ургутских горах позволят не только вывести воздушный спорт в Узбекистане на новый уровень, но и привлекут внимание туристов и поклонников активного отдыха. Он надеется, что это событие станет ежегодной традицией и даст новый импульс для популяризации парапланеризма в регионе.
Финал соревнований и церемония награждения победителей состоятся 12 сентября.