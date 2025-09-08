https://uz.sputniknews.ru/20250908/tashkente-proekt-mendeleevskaya-shkola-51821749.html

В Ташкенте стартовал проект "Менделеевская школа" — видео

Его главная цель — повышение качества преподавания предметов естественно-научного цикла, создание прочной предметной базы знаний школьников для поступления в ведущие профильные вузы

"Менделеевская школа" — знаковый гуманитарный проект, инициированный Центром международного сотрудничества Минпросвещения России совместно с филиалом РХТУ им. Д. И. Менделеева в Ташкенте и при поддержке МДШО Узбекистана. Он осуществляется в рамках работы педагогов образовательной миссии "Российский учитель за рубежом".Старт проекту торжественно дали в филиале РХТУ в Ташкенте. Его важность подчеркнули Временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Узбекистан Андрей Ланчиков, исполнительный директор филиала РХТУ в Ташкенте Батыр Нурматов, а также представитель Россотрудничества Ирина Сульжина.В рамках проекта "Менделеевская школа" российские педагоги будут преподавать предметы естественно-научного цикла на базовом и углубленном уровне с использованием как ресурсов школ, так и лабораторий РХТУ им. Д.И. Менделеева.Учащихся и наставников ждут углубленное изучение предметов, факультативы и элективные курсы, олимпиады и творческие конкурсы, летние школы, а также создание методических объединений российских учителей и педагогов национальных школ по предметам естественно-научного цикла."Это не школа, которую мы представляем, как отдельно стоящее здание, а такая образовательная модель, которая выстраивается внутри национальной школы. В ней, помимо преподавания русского языка и литературы как языка доступа к российским образовательным программам, происходит углубленное изучение профильных предметов, которые дальше дети продолжают изучать уже на ступени высшего образования в филиале РХТУ в Ташкенте. Мы уверены, что проект сможет дать детям хорошую углубленную подготовку по химии, биологии. Вуз готовит кадры еще и для будущих проектов новых атомных станций. Поэтому, я думаю, что к вышеуказанным предметам присоединится еще и физика. Это важно, чтобы у детей было больше возможностей для последующей самореализации на русском языке, чтобы они могли стать активными гражданами своей страны и влиться в экономику, в сотрудничество и вместе строить будущее своей Родины", — рассказал директор Центра международного сотрудничества Минпросвещения РФ Сергей Малышев.Проект реализуют в трех школах Мирзо-Улугбекского района Ташкента: 187, 208 и 210. На церемонии открытия педагогам, участвующим в проекте, передали сертификаты на приобретение расходных материалов для лабораторных работ в этих школах, а также комплекты учебной и методической литературы.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

