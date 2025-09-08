https://uz.sputniknews.ru/20250908/tramp-anonsiroval-razgovor-s-putinym-51797862.html

Очень скоро — Трамп анонсировал разговор с Путиным

Очень скоро — Трамп анонсировал разговор с Путиным

Sputnik Узбекистан

При этом, американский лидер не уточнил, какой будет тема его беседы с российским коллегой. Также, по словам политика, в начале недели в Вашингтон приедут главы нескольких стран Европы, чтобы обсудить мирную сделку по Украине

2025-09-08T11:30+0500

2025-09-08T11:30+0500

2025-09-08T12:23+0500

в мире

сша

президент сша

дональд трамп

президент рф

владимир путин

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51504095_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_72397c39bf9410051c1ec22c6f2322e8.jpg

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп рассказал о планах поговорить с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.При этом американский лидер не уточнил, какой будет тема его беседы с российским коллегой. Между тем, по словам политика, в начале недели в Вашингтон приедут главы нескольких стран Европы, чтобы обсудить мирную сделку по Украине.Напомним, что Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над разрешением украинского кризиса.Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владимир путин дональд трамп разговор