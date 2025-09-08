Очень скоро — Трамп анонсировал разговор с Путиным

https://uz.sputniknews.ru/20250908/tramp-anonsiroval-razgovor-s-putinym-51797862.html
При этом, американский лидер не уточнил, какой будет тема его беседы с российским коллегой. Также, по словам политика, в начале недели в Вашингтон приедут главы нескольких стран Европы, чтобы обсудить мирную сделку по Украине
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Президент США Дональд Трамп рассказал о планах поговорить с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
"Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
При этом американский лидер не уточнил, какой будет тема его беседы с российским коллегой.
Между тем, по словам политика, в начале недели в Вашингтон приедут главы нескольких стран Европы, чтобы обсудить мирную сделку по Украине.
Напомним, что Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.
По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над разрешением украинского кризиса.
Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.