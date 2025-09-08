https://uz.sputniknews.ru/20250908/uzbekistan-mongoliya-sotrudnichestvo-geologorazvedka-51810667.html
Стороны также договорились об обмене существующими геологическими данными и отчетами
Компания из Узбекистана намерена заняться в Монголии совместной разведкой и добычей урана
Стороны также договорились об обмене существующими геологическими данными и отчетами.
ТАШКЕНТ, 8 сентября — Sputnik. ООО Uzbek Overseas Geology Company намерено совместно с монгольской Adamas Mining осуществлять в Монголии совместную добычу и разработку урана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекской компании.
Перспективы сотрудничества обсудили гендиректор Uzbek Overseas Geology Company и представители монгольских компаний "Мон-Атом" и Adamas Mining.
"В частности, речь шла об организации совместных работ по добыче урана на месторождениях, находящихся на балансе компании Adamas Mining в Монголии, а также о проведении геологоразведочных работ на этих объектах и в их окрестностях", — говорится в сообщении.
Стороны также договорились о предоставлении существующих геологических данных и отчетов, их всестороннем изучении и подготовке соответствующих выводов.
В августе этого года стороны посетили
провинцию Дорнговь на юге Монголии, где ознакомились с результатами проведенных в прошлые годы геологоразведочных работ на перспективном урановом месторождении Нарц. Тогда же была изучена геологическая структура участка, оценено текущее состояние инфраструктурных объектов, необходимых для начала работ по геологической оценке, осмотрен участок, на котором планируют строительство вахтового поселка для специалистов, привлекаемых к реализации проекта.
Напомним, что в июне 2025-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Монголию предложил совместно разрабатывать месторождения сырьевых ресурсов в двух странах за счет реализации программы геологоразведки, трансфера технологий, обмена опытом и подготовки кадров.
Для справки: ООО Uzbek Overseas Geology Company создана правительством Узбекистана в 2025 году для проведения геологоразведки и освоения месторождений за рубежом. В настоящее время компания реализует проекты в Монголии и Афганистане. В Улан-Баторе открыли ее офис.