В Узбекистан прибыл Президент FIFA — цель визита

Ожидается, что Джанни Инфантино встретится с руководством спортивных ведомств, примет участие в обсуждении перспективных футбольных инициатив и посетит ряд спортивных объектов республики
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. По приглашению Ассоциации футбола Узбекистана в республику с рабочим визитом прибыл Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола РУз.Делегацию FIFA в международном аэропорту Ташкента встретили министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов, вице-президент Олимпийского совета Азии, первый зампред Национального олимпийского комитета Отабек Умаров, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов и другие официальные лица.Цель визита Джанни Инфантино — обсуждение проектов по дальнейшему развитию футбола в Узбекистане, знакомство с деятельностью Национального футбольного центра, а также посещение финального матча турнира CAFA Nations Cup 2025.Напомним, что международный футбольный турнир CAFA Nations Cup 2025 проходит в Таджикистане и Узбекистане с 29 августа по 8 сентября.Финальный матч сборной Узбекистана против команды Ирана состоится сегодня, 8 сентября на стадионе "Олимпик" в Ташкенте. Время начала игры — 19.30.В этот же день за третье место поборются Индия и Оман в таджикистанском Гиссаре.
