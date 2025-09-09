https://uz.sputniknews.ru/20250909/chm-2025-po-boksu-pobedy-uzbekistan-51838786.html

ЧМ-2025 по боксу: победы отпраздновали все 7 вышедших на ринг узбекистанцев

В пятый день соревнований в английском Ливерпуле прошли бои в весовых категориях 54, 65 и 80 кг среди женщин (1/8 финала), а также 60, 75, 90 и +90 кг среди мужчин (1/8 финала)

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу продолжает успешно выступать на проходящем в Ливерпуле чемпионате мира, сообщает пресс-служба НОК. Накануне победу отпраздновали все семь вышедших на ринг узбекистанцев.В пятый день соревнований прошли бои в весовых категориях 54, 65 и 80 кг среди женщин (1/8 финала), а также 60, 75, 90 и +90 кг среди мужчин (1/8 финала). Победители Сегодня на ринг выйдут еще 9 узбекистанцев Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Всего разыгрывают 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.

