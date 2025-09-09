ЧМ-2025 по боксу: победы отпраздновали все 7 вышедших на ринг узбекистанцев

Узбекистан
В пятый день соревнований в английском Ливерпуле прошли бои в весовых категориях 54, 65 и 80 кг среди женщин (1/8 финала), а также 60, 75, 90 и +90 кг среди мужчин (1/8 финала)
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу продолжает успешно выступать на проходящем в Ливерпуле чемпионате мира, сообщает пресс-служба НОК. Накануне победу отпраздновали все семь вышедших на ринг узбекистанцев.В пятый день соревнований прошли бои в весовых категориях 54, 65 и 80 кг среди женщин (1/8 финала), а также 60, 75, 90 и +90 кг среди мужчин (1/8 финала). Победители Сегодня на ринг выйдут еще 9 узбекистанцев Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Всего разыгрывают 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.
В пятый день соревнований в английском Ливерпуле прошли бои в весовых категориях 54, 65 и 80 кг среди женщин (1/8 финала), а также 60, 75, 90 и +90 кг среди мужчин (1/8 финала).
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу продолжает успешно выступать на проходящем в Ливерпуле чемпионате мира, сообщает пресс-служба НОК.
Накануне победу отпраздновали все семь вышедших на ринг узбекистанцев.
"В частности, все 7 представителей, вышедших на ринг в минувший день, добились уверенных побед", — говорится в сообщении.
В пятый день соревнований прошли бои в весовых категориях 54, 65 и 80 кг среди женщин (1/8 финала), а также 60, 75, 90 и +90 кг среди мужчин (1/8 финала).
Победители
-54 кг: Нигина Уктамова — Анна Лакотар (Венгрия) 5:0
-70 кг: Шавкатжон Болтаев — Бернад Мартинес (Испания) 3:0
-90 кг: Турабек Хабибуллаев — Вагкан Нанитзаньян (Греция) 5:0
-65 кг: Навбахор Хамидова — Ошин Дериеув (Бельгия) 4:1
-60 кг: Абдумалик Халоков — Джузеппе Канонико (Италия) 5:0
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев — Султан Османлы (Турция) 5:0
+90 кг: Жахонгир Зокиров — Никита Путилов (Германия) 5:0
Сегодня на ринг выйдут еще 9 узбекистанцев
-51 кг: Феруза Казакова — Каролине Де Алмейда (Бразилия)
-60 кг: Ситора Турдибекова — Ребекка Николи (Италия)
-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов — Мехди Каземи (Иран)
-80 кг: Жавохир Умматалиев — Ким Минсон (Южная Корея)
-48 кг: Сабина Бобокулова — Анжелика Кристофорска (Польша)
-70 кг: Азиза Зокирова — Леоние Мюллер (Германия)
-50 кг: Шодиёржон Меликузиев — Омер Изаз (Австралия)
-65 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев — Исмаил Умар (Финляндия)
-85 кг: Акмалжон Исроилов — Лахлан Лоусон (Австралия)
Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Всего разыгрывают 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.
