ЕАЭС является ядром Большого Евразийского партнерства — президент РСПП

"В 2015 году мы часто употребляли слоган "Евразийское партнерство от Лиссабона до Владивостока", потом мы решили, что Владивостока мало: надо, как минимум, до Сингапура, а сейчас понимаем, что измерение должно быть еще и на юг", — напомнил он.