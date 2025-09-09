Узбекистан
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
ЕАЭС является ядром Большого Евразийского партнерства — президент РСПП
ЕАЭС является ядром Большого Евразийского партнерства — президент РСПП
Раскрывая тему Большого Евразийского партнерства, а рамках ВЭФ-2025, Александр Шохин напомнил эволюцию подходов
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. ЕАЭС является ядром Большого Евразийского партнерства, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.Он выступил на сессии "Большое Евразийское партнерство: новые парадигмы развития континента" в рамках Восточного экономического форума.Раскрывая тему Большого Евразийского партнерства, Президент РСПП упомянул эволюцию подходов.Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2025-го под девизом: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
ЕАЭС является ядром Большого Евразийского партнерства — президент РСПП

Раскрывая тему Большого Евразийского партнерства в рамках ВЭФ-2025, Александр Шохин напомнил об эволюции подходов.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. ЕАЭС является ядром Большого Евразийского партнерства, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Он выступил на сессии "Большое Евразийское партнерство: новые парадигмы развития континента" в рамках Восточного экономического форума.
"У нас очень "рабочие" отношения с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), и мы активно подключаемся к работе по выработке баланса деловых интересов между российским бизнесом и бизнесом тех стран, с которыми ведутся переговоры по соглашениям о свободной торговле", — сказал Шохин.
Раскрывая тему Большого Евразийского партнерства, Президент РСПП упомянул эволюцию подходов.
"В 2015 году мы часто употребляли слоган "Евразийское партнерство от Лиссабона до Владивостока", потом мы решили, что Владивостока мало: надо, как минимум, до Сингапура, а сейчас понимаем, что измерение должно быть еще и на юг", — напомнил он.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2025-го под девизом: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
