Родина и жизнь в картинах Алижона Рахимова — фото
Родина и жизнь в картинах Алижона Рахимова — фото
Экспозиция включает около 50 живописных и 30 графических работ мастера, отражающих красоту родной природы, а также посвященных истории и культурному наследию Узбекистана
В Ташкентском доме фотографии проходит персональная выставка художника Алижона Рахимова "Родина и жизнь в моих произведениях". Экспозиция объединяет около 50 живописных и 30 графических работ мастера.Автор — член Творческого союза художников Узбекистана, руководитель Кокандского городского отделения ТСХУ и специалист арт-резиденции Коканда. В его творчестве доминируют пейзажи, отражающие красоту родной природы, а также произведения, посвященные истории и культурному наследию Узбекистана.Посетители смогут увидеть полотна "Заминские горы", "Очарование осени", "Красная гора", а также работы, посвященные выдающимся личностям и памятникам архитектуры Коканда. Графические произведения отличает ясная композиция и выразительный штрих. Выставку, которая продлится до 15 сентября, организовали Академия художеств РУз, Творческий союз художников Узбекистана и Ташкентский дом фотографии.
Родина и жизнь в картинах Алижона Рахимова — фото

19:00 09.09.2025
Экспозиция включает около 50 живописных и 30 графических работ мастера, отражающих красоту родной природы, а также посвященных истории и культурному наследию Узбекистана.
В Ташкентском доме фотографии проходит персональная выставка художника Алижона Рахимова "Родина и жизнь в моих произведениях". Экспозиция объединяет около 50 живописных и 30 графических работ мастера.
Автор — член Творческого союза художников Узбекистана, руководитель Кокандского городского отделения ТСХУ и специалист арт-резиденции Коканда. В его творчестве доминируют пейзажи, отражающие красоту родной природы, а также произведения, посвященные истории и культурному наследию Узбекистана.
Посетители смогут увидеть полотна "Заминские горы", "Очарование осени", "Красная гора", а также работы, посвященные выдающимся личностям и памятникам архитектуры Коканда. Графические произведения отличает ясная композиция и выразительный штрих.
Выставку, которая продлится до 15 сентября, организовали Академия художеств РУз, Творческий союз художников Узбекистана и Ташкентский дом фотографии.
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Узбекистан
