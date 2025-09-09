Родина и жизнь в картинах Алижона Рахимова — фото
Подписаться
Эксклюзив
Экспозиция включает около 50 живописных и 30 графических работ мастера, отражающих красоту родной природы, а также посвященных истории и культурному наследию Узбекистана.
В Ташкентском доме фотографии проходит персональная выставка художника Алижона Рахимова "Родина и жизнь в моих произведениях". Экспозиция объединяет около 50 живописных и 30 графических работ мастера.
Автор — член Творческого союза художников Узбекистана, руководитель Кокандского городского отделения ТСХУ и специалист арт-резиденции Коканда. В его творчестве доминируют пейзажи, отражающие красоту родной природы, а также произведения, посвященные истории и культурному наследию Узбекистана.
Посетители смогут увидеть полотна "Заминские горы", "Очарование осени", "Красная гора", а также работы, посвященные выдающимся личностям и памятникам архитектуры Коканда. Графические произведения отличает ясная композиция и выразительный штрих.
Выставку, которая продлится до 15 сентября, организовали Академия художеств РУз, Творческий союз художников Узбекистана и Ташкентский дом фотографии.
© Sputnik / Бахром Хатамов
1/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
2/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
3/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
4/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
5/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
6/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
7/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
8/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
9/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
10/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
11/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
12/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
13/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
14/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
15/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
16/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
17/17
© Sputnik / Бахром Хатамов