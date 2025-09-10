https://uz.sputniknews.ru/20250910/eaeu-tseny-selxozoproduktsiya-51872259.html

ЕАЭС: на сколько повысились цены на сельхозопродукцию в 2025 году

ЕАЭС: на сколько повысились цены на сельхозопродукцию в 2025 году

2025-09-10

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Сельхозпроизводители ЕАЭС в январе – июле 2025 года повысили цены на свою продукцию на 10,3% в годовом исчислении, сообщает пресс-служба ЕЭК. Цены на продукцию растениеводства выросли на 14,6%, а продукция животноводства подорожала на 7,6%.В июле этого года по сравнению с июлем 2024-го рост цен на сельхозпродукцию составил 10,2%. По сравнению с июнем 2025-го цены снизились на 0,7%, с начала года — на 0,1%.С января по июль сельхозпроизводители России повысили цены на свою продукцию на 12,8%;В то же время в Казахстане наблюдалось снижение цен на 4,5%.В июле в годовом выражении наибольший рост цен отмечен в России — на 12,9%. В Кыргызстане они выросли на 12,2%, в Беларуси — на 10%, в Армении — на 2%. В Казахстане цены снизились на 6,3%.

