"Несчастный случай". Трамп преподал урок союзникам на Ближнем Востоке

"Несчастный случай". Трамп преподал урок союзникам на Ближнем Востоке

10.09.2025

Катар стал восьмой страной, по территории которой Израиль нанес удар после теракта 7 октября 2023 года. До этого под горячую руку Биньямина Нетаньяху успели угодить Ливан, Сирия, Ирак, Иран, Йемен, конечно же, Палестина, и даже египетский пограничный пост, а еще два удара по кораблям, пытавшимся доставить гуманитарную помощь в Газу, пишет колумнист РИА Новости.Именно поэтому, на первый взгляд, не произошло ничего необычного — восемь арабских стран или девять — кто считает?В этом и особенность вчерашнего события — атака очень сильно выбивается из общей канвы. Поначалу ситуация выглядела примерно следующим образом.Катар — один из ключевых партнеров США в регионе, и Израиль фактически бомбил территорию важного союзника своего патрона.Буквально четыре месяца назад Дональд Трамп во время визита в Доху назаключал сделок на 1,2 триллиона долларов. Не обошлось и без излюбленных американским лидером красивых жестов — Доха подарила ему Boeing 747 стоимостью 400 миллионов долларов, который уже начали переоборудовать в борт номер один. Здесь же расположена главная американская база на Ближнем Востоке — Аль-Удейд, где регулярно несут службу около десяти тысяч солдат и офицеров. И именно в ее развитие Катар пообещал инвестировать десять миллиардов по итогам майского турне Трампа по Ближнему Востоку. И по ней же наносил ответный удар Тегеран после бомбардировки своих ядерных объектов. Так что за трехмесячный промежуток Катару досталось и от Ирана, и от Израиля.Но потом представители Белого дома решились-таки внести ясность."Президент немедленно поручил спецпосланнику Уиткоффу проинформировать катарцев о предстоящей атаке, что и было сделано. Трамп считает Катар важным союзником и другом США и глубоко сожалеет о месте нанесения этого удара", — сообщила пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Левитт. Сам Трамп и вовсе назвал атаку несчастным случаем.Эти заявления довольно просто объясняют тот факт, что катарские ВВС были подняты в воздух в момент атаки, но никак ей не препятствовали. А США — вслух или молча — одобрили операцию.И в этой связи есть ряд моментов, которые необходимо прояснить.Доха — одновременно и предоставляет убежище для лидеров ХАМАС, и выступает посредником в переговорах с Израилем. И, как заявили в движении, именно во время обсуждения возможного перемирия был нанесен удар.То есть получается, катарцы знали о готовящейся атаке и не предупредили палестинскую делегацию. А ведь прикрытие в виде переговоров в последние несколько дней выстраивалось очень тщательно.За день до удара по Дохе глава израильского МИД Гидеон Саар отмечал, что правительство Нетаньяху готово принять предлагаемые Вашингтоном условия урегулирования. Параллельно сам израильский премьер вечером того же дня анонсировал мощную наземную операцию в секторе Газа.Весьма незамысловатая вилка: либо сделка, либо истребление, и поэтому участие в переговорах необходимо.Правда, ликвидировать руководство ХАМАС Израиль не сумел, хотя на руках были все карты. И это несколько портит картину для Нетаньяху, но несущественно.В этой ситуации, конечно, можно сокрушаться и плакаться в духе, что это и предательство палестинцев (а Катар считает ХАМАС как минимум легитимным руководством Газы), и нарушение посреднических обязательств. Но будем честны, и “предательство”, и “обязательство” — термины не из политического лексикона XXI века. Эти фантомы в эпоху торжества маккиавелизма играют злую шутку с теми, кто воспринимает их всерьез и полагается на них. Нам, кстати, есть что почерпнуть из этой истории.Важны лишь факты. А сейчас они выглядят так.Палестинцам окончательно дали понять, что уповать им не на кого. Никто не придет на помощь.Катар поделился своим суверенитетом и с США, и с Израилем. Более того, теперь, если в Вашингтоне сочтут необходимым, будет делиться и впредь. Того, кто дает себя бить, — даже после предупреждения — обязательно будут бить. О внешнеполитическом влиянии, в которое Доха в последние десятилетия пыталась конвертировать свои ресурсы от продажи энергоносителей, можно забыть.И на Ближнем Востоке это хорошо понимают, не надо придавать большого значения заявлениям других арабских стран о поддержке и единстве — в конце концов, кто-то из них точно открыл свое воздушное пространство для израильских истребителей.До тех пор, пока страны региона опираются на США в вопросах безопасности, они тоже рискуют оказаться на месте Дохи.А Израиль попросту получил карт-бланш. Если ХАМАС не пойдет на сделку, истребление жителей Газы продолжится. Если согласится — ничто не помешает Нетаньяху попросту аннексировать территорию сектора и сделать условия для жизни палестинцев невыносимыми. Западному берегу, кстати, можно приготовиться к аналогичному сценарию. Вот только террористическая угроза для Израиля от всего этого только возрастет.Европейские страны, в свою очередь, могут рассказывать о признании независимости Палестины, которая в скором будущем рискует остаться на бумаге. И никакие увещевания про международное право не помогут — оно деградировало до уровня “поручил проинформировать о предстоящей атаке”.Зато соседям Катара по Ближнему Востоку следует сделать полезные для себя выводы. Например, пример Дохи может убедить их в том, что для Вашингтона есть лишь один главный союзник в регионе, а остальных, несмотря на все инвестиционные триллионы и самолеты, можно бомбить. Возможно, это заставит их как-то диверсифицировать обеспечение собственной безопасности, а не уповать на одного гаранта, теряющего могущество.Ну, на случай, если семи других примеров было недостаточно.

