Скорость, сила, точность: Ташкент примет Центральноазиатский чемпионат по бадминтону

Игроки выступят в трех возрастных категориях: до 23 лет (U-23), до 17 лет (U-17) и до 15 лет (U-15). Турнир станет площадкой для укрепления дружбы народов региона

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В столице Узбекистана с 15 по 23 сентября пройдет Центральноазиатский чемпионат по бадминтону, сообщает пресс-служба Минэкологии. Он объединит сильнейших спортсменов из 7 стран: Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Ирана и Монголии. Игроки выступят в трех возрастных категориях: до 23 лет (U-23), до 17 лет (U-17) и до 15 лет (U-15). Также организаторы обещают, что турнир будет насыщен рекордами, напряженными матчами и яркими эмоциями. Для справки: бадминтон — одна из древнейших игр. Спортсмены располагаются на разных частях площадки и с помощью ракеток в касание перебивают воланчик на сторону соперника. Мировой рекорд скорости полета волана — 565 км/ч. Бадминтон входит в программу подготовки космонавтов.

