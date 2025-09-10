Как выступил Узбекистан в шестой день ЧМ-2025 по боксу
© НОК УзбекистанаАзиза Зокирова обеспечила себе медаль, успех узбекских боксёров продолжается
© НОК Узбекистана
Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Сборная республики продолжает участие в турнире без потерь.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В английском Ливерпуле прошел шестой день чемпионата мира по боксу 2025 под эгидой World Boxing. Сборная Узбекистана продолжает участие в турнире без потерь, сообщает пресс-служба НОК.
Накануне состоялись поединки среди женщин в весовых категориях до 48, 51, 60 и 70 кг, а также среди мужчин — до 50, 65 и 85 кг. Во всех категориях прошли бои 1/8 финала, за исключением женской до 70 кг, где уже состоялись четвертьфиналы и определились полуфиналистки.
Первой в четвертьфинале выступила узбекистанка Азиза Зокирова. Благодаря победе над соперницей из Германии она вышла в полуфинал и, как минимум, обеспечила себе бронзовую медаль, добавили в пресс-службе.
"В рамках чемпионата мира по боксу в Ливерпуле продолжается беспроигрышная серия сборной Узбекистана. Все 9 наших спортсменов, вышедших на ринг в минувший день, одержали победу", — говорится в сообщении.
Победители
-51 кг: Феруза Казакова — Каролине Де Алмейда (Бразилия) 5:0
-60 кг: Ситора Турдибекова — Ребекка Николи (Италия) 5:0
-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов — Мехди Каземи (Иран) 5:0
-80 кг: Жавохир Умматалиев — Ким Минсон (Южная Корея) 5:0
-48 кг: Сабина Бобокулова — Ангелика Кристофорска (Польша) 5:0
-70 кг: Азиза Зокирова — Леони Мюллер (Германия) 5:0
-50 кг: Шодиёржон Меликузиев — Омер Изаз (Австралия) 5:0
-65 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев — Исмаил Умар (Финляндия) 5:0
-85 кг: Акмалжон Исроилов — Лахлан Лоусон (Австралия) 5:0
Сегодня на ринг выйдут еще 14 представителей Узбекистана
-54 кг: Нигина Уктамова — Йоселин Перес (США)
-60 кг: Ситора Турдибекова — Виктория Графеева (Казахстан)
+80 кг: Олтиной Сотимбоева — Нупур (Индия)
-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов — Тади Джойс (Ирландия)
-70 кг: Шавкатжон Болтаев — Зейяд Эшаш (Иордания)
-80 кг: Жавохир Умматалиев — Нурбек Оралбай (Казахстан)
-90 кг: Турабек Хабибуллаев — Сагындык Тогамбай (Казахстан)
-51 кг: Феруза Казакова — Мунгунсаран Балсан (Монголия)
-57 кг: Хуморабону Мамажонова — Жасмин (Индия)
-65 кг: Навбахор Хамидова — Сача Хикки (Англия)
-60 кг: Абдумалик Халоков — Бибарс Джексон (Казахстан)
-65 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев — Ертуган Зейнулинов (Казахстан)
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев — Хамза Срири (Бельгия)
+90 кг: Жахонгир Зокиров — Омар Шиха (Норвегия)
Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Всего разыгрывают 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.