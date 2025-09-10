https://uz.sputniknews.ru/20250910/uzbekistan-chm-2025-po-boksu-51869161.html

Как выступил Узбекистан в шестой день ЧМ-2025 по боксу

Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Сборная республики продолжает участие в турнире без потерь

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В английском Ливерпуле прошел шестой день чемпионата мира по боксу 2025 под эгидой World Boxing. Сборная Узбекистана продолжает участие в турнире без потерь, сообщает пресс-служба НОК. Накануне состоялись поединки среди женщин в весовых категориях до 48, 51, 60 и 70 кг, а также среди мужчин — до 50, 65 и 85 кг. Во всех категориях прошли бои 1/8 финала, за исключением женской до 70 кг, где уже состоялись четвертьфиналы и определились полуфиналистки. Первой в четвертьфинале выступила узбекистанка Азиза Зокирова. Благодаря победе над соперницей из Германии она вышла в полуфинал и, как минимум, обеспечила себе бронзовую медаль, добавили в пресс-службе. Победители Сегодня на ринг выйдут еще 14 представителей Узбекистана Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Всего разыгрывают 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.

