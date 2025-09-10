Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250910/uzbekistan-chm-2025-po-boksu-51869161.html
Как выступил Узбекистан в шестой день ЧМ-2025 по боксу
Как выступил Узбекистан в шестой день ЧМ-2025 по боксу
Sputnik Узбекистан
Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Сборная республики продолжает участие в турнире без потерь
2025-09-10T12:10+0500
2025-09-10T12:10+0500
спорт
чемпионат мира по боксу
ливерпуль
узбекистанцы
победа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0a/51866989_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_5480b95b807efda34cbc630422a0ed56.jpg
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В английском Ливерпуле прошел шестой день чемпионата мира по боксу 2025 под эгидой World Boxing. Сборная Узбекистана продолжает участие в турнире без потерь, сообщает пресс-служба НОК. Накануне состоялись поединки среди женщин в весовых категориях до 48, 51, 60 и 70 кг, а также среди мужчин — до 50, 65 и 85 кг. Во всех категориях прошли бои 1/8 финала, за исключением женской до 70 кг, где уже состоялись четвертьфиналы и определились полуфиналистки. Первой в четвертьфинале выступила узбекистанка Азиза Зокирова. Благодаря победе над соперницей из Германии она вышла в полуфинал и, как минимум, обеспечила себе бронзовую медаль, добавили в пресс-службе. Победители Сегодня на ринг выйдут еще 14 представителей Узбекистана Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Всего разыгрывают 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0a/51866989_7:0:1146:854_1920x0_80_0_0_4b7979510ff02563d4dca04014871a15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан чемпионат мира по боксу ливерпуль
узбекистан чемпионат мира по боксу ливерпуль

Как выступил Узбекистан в шестой день ЧМ-2025 по боксу

12:10 10.09.2025
© НОК УзбекистанаАзиза Зокирова обеспечила себе медаль, успех узбекских боксёров продолжается
Азиза Зокирова обеспечила себе медаль, успех узбекских боксёров продолжается - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2025
© НОК Узбекистана
Подписаться
Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Сборная республики продолжает участие в турнире без потерь.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В английском Ливерпуле прошел шестой день чемпионата мира по боксу 2025 под эгидой World Boxing. Сборная Узбекистана продолжает участие в турнире без потерь, сообщает пресс-служба НОК.
Накануне состоялись поединки среди женщин в весовых категориях до 48, 51, 60 и 70 кг, а также среди мужчин — до 50, 65 и 85 кг. Во всех категориях прошли бои 1/8 финала, за исключением женской до 70 кг, где уже состоялись четвертьфиналы и определились полуфиналистки.
Первой в четвертьфинале выступила узбекистанка Азиза Зокирова. Благодаря победе над соперницей из Германии она вышла в полуфинал и, как минимум, обеспечила себе бронзовую медаль, добавили в пресс-службе.
"В рамках чемпионата мира по боксу в Ливерпуле продолжается беспроигрышная серия сборной Узбекистана. Все 9 наших спортсменов, вышедших на ринг в минувший день, одержали победу", — говорится в сообщении.
Победители
-51 кг: Феруза Казакова — Каролине Де Алмейда (Бразилия) 5:0
-60 кг: Ситора Турдибекова — Ребекка Николи (Италия) 5:0
-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов — Мехди Каземи (Иран) 5:0
-80 кг: Жавохир Умматалиев — Ким Минсон (Южная Корея) 5:0
-48 кг: Сабина Бобокулова — Ангелика Кристофорска (Польша) 5:0
-70 кг: Азиза Зокирова — Леони Мюллер (Германия) 5:0
-50 кг: Шодиёржон Меликузиев — Омер Изаз (Австралия) 5:0
-65 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев — Исмаил Умар (Финляндия) 5:0
-85 кг: Акмалжон Исроилов — Лахлан Лоусон (Австралия) 5:0
Сегодня на ринг выйдут еще 14 представителей Узбекистана
-54 кг: Нигина Уктамова — Йоселин Перес (США)
-60 кг: Ситора Турдибекова — Виктория Графеева (Казахстан)
+80 кг: Олтиной Сотимбоева — Нупур (Индия)
-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов — Тади Джойс (Ирландия)
-70 кг: Шавкатжон Болтаев — Зейяд Эшаш (Иордания)
-80 кг: Жавохир Умматалиев — Нурбек Оралбай (Казахстан)
-90 кг: Турабек Хабибуллаев — Сагындык Тогамбай (Казахстан)
-51 кг: Феруза Казакова — Мунгунсаран Балсан (Монголия)
-57 кг: Хуморабону Мамажонова — Жасмин (Индия)
-65 кг: Навбахор Хамидова — Сача Хикки (Англия)
-60 кг: Абдумалик Халоков — Бибарс Джексон (Казахстан)
-65 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев — Ертуган Зейнулинов (Казахстан)
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев — Хамза Срири (Бельгия)
+90 кг: Жахонгир Зокиров — Омар Шиха (Норвегия)
Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Всего разыгрывают 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0