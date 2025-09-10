https://uz.sputniknews.ru/20250910/uzbekistan-osudil-udary-izrailya-po-kataru-51865254.html

Подобные действия являются неприемлемыми — Узбекистан осудил удары Израиля по Катару

МИД: Узбекистан последовательно выступает против любых форм применения силы в международных отношениях и шагов, усугубляющих и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Узбекистан осудил удары Израиля по Катару. Соответствующее заявление опубликовало внешнеполитическое ведомство республики. В МИД РУз подчеркнули, что "подобные действия являются неприемлемыми и представляют собой серьезное пренебрежение Уставом ООН, а также основополагающими нормами и принципами международного права". Накануне МИД Катара сообщил, что Израиль ударил по жилым домам в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Армейское радио "Галей ЦАХАЛ" отмечало, что еврейское государство задействовало около 15 самолетов и сбросило более десяти боеприпасов на одну цель в Дохе. В ХАМАС заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара, уточняли в МВД страны. Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров. Один из руководителей движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа. МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. В ведомстве подчеркнули, что при ударе по жилым домам Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов. Министерство добавило, что Катар не намерен мириться с такими шагами Тель-Авива, которые подрывают безопасность страны и региона, а также направлены против суверенитета эмирата. Сегодня, 10 сентября, состоится заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля по Катару.

