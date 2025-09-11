https://uz.sputniknews.ru/20250911/kak-snizit-rasprostranenie-infektsiy-v-ofise-51890041.html
Как снизить распространение инфекций в офисе
Как снизить распространение инфекций в офисе
Чистота в офисе начинается с простых привычек. Особое внимание следует уделять системам кондиционирования воздуха
Чтобы снизить распространение инфекций в офисной среде, необходимо, приходя на работу, менять уличную обувь и протирать рабочий стол влажной салфеткой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что соблюдение простых гигиенических правил в офисе важно для снижения риска инфекций и улучшения самочувствия сотрудников.Также особое внимание следует уделять системам кондиционирования воздуха. Кондиционер приносит пользу только при правильной установке и эксплуатации, когда воздушный поток не направлен на сотрудников, фильтры обслуживаются вовремя и поддерживается оптимальная температура не ниже 21 градуса.В Роспотребнадзоре предупредили, что во время обеденного перерыва столы в комнате для приема пищи следует протирать до и после еды. После приема пищи необходимо мыть посуду и проверять раковину на предмет остатков пищи.Продукты в общем холодильнике рекомендуют хранить не более суток, лучше маркировать контейнеры с указанием имени и даты. Что касается пищевых отходов, их советуют не выбрасывать в корзины для бумаги, а при отсутствии другой возможности, ежедневно выносить мусор в конце рабочего дня. "Если сотрудник почувствовал недомогание, ему следует оставаться дома и при необходимости вызвать врача. На рабочем месте при кашле следует прикрывать рот сгибом локтя или одноразовой салфеткой, которую следует немедленно выбросить, а затем вымыть руки", — говорится в сообщении.
Как снизить распространение инфекций в офисе
Чистота в офисе начинается с простых привычек. Особое внимание следует уделять системам кондиционирования воздуха.
Чтобы снизить распространение инфекций в офисной среде, необходимо, приходя на работу, менять уличную обувь и протирать рабочий стол влажной салфеткой, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что соблюдение простых гигиенических правил в офисе важно для снижения риска инфекций и улучшения самочувствия сотрудников.
"Чистота в офисе начинается с простых привычек. Смена уличной обуви помогает снизить количество заносимой грязи и пыли, а также уменьшает риск возникновения неприятного запаха. Приходя на работу, полезно протереть рабочий стол влажной салфеткой. Мытье рук с мылом или использование дезинфицирующих средств эффективно защищает от распространения инфекций, поэтому даже если за день вы никуда не выходили, вымыть руки перед обедом следует обязательно. Также не стоит касаться глаз, носа и рта без предварительной гигиенической обработки", — говорится в сообщении.
Также особое внимание следует уделять системам кондиционирования воздуха. Кондиционер приносит пользу только при правильной установке и эксплуатации, когда воздушный поток не направлен на сотрудников, фильтры обслуживаются вовремя и поддерживается оптимальная температура не ниже 21 градуса.
В Роспотребнадзоре предупредили, что во время обеденного перерыва столы в комнате для приема пищи следует протирать до и после еды. После приема пищи необходимо мыть посуду и проверять раковину на предмет остатков пищи.
Продукты в общем холодильнике рекомендуют хранить не более суток, лучше маркировать контейнеры с указанием имени и даты. Что касается пищевых отходов, их советуют не выбрасывать в корзины для бумаги, а при отсутствии другой возможности, ежедневно выносить мусор в конце рабочего дня.
"Если сотрудник почувствовал недомогание, ему следует оставаться дома и при необходимости вызвать врача. На рабочем месте при кашле следует прикрывать рот сгибом локтя или одноразовой салфеткой, которую следует немедленно выбросить, а затем вымыть руки", — говорится в сообщении.