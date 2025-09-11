https://uz.sputniknews.ru/20250911/kak-snizit-rasprostranenie-infektsiy-v-ofise-51890041.html

Как снизить распространение инфекций в офисе

Чистота в офисе начинается с простых привычек. Особое внимание следует уделять системам кондиционирования воздуха

Чтобы снизить распространение инфекций в офисной среде, необходимо, приходя на работу, менять уличную обувь и протирать рабочий стол влажной салфеткой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что соблюдение простых гигиенических правил в офисе важно для снижения риска инфекций и улучшения самочувствия сотрудников.Также особое внимание следует уделять системам кондиционирования воздуха. Кондиционер приносит пользу только при правильной установке и эксплуатации, когда воздушный поток не направлен на сотрудников, фильтры обслуживаются вовремя и поддерживается оптимальная температура не ниже 21 градуса.В Роспотребнадзоре предупредили, что во время обеденного перерыва столы в комнате для приема пищи следует протирать до и после еды. После приема пищи необходимо мыть посуду и проверять раковину на предмет остатков пищи.Продукты в общем холодильнике рекомендуют хранить не более суток, лучше маркировать контейнеры с указанием имени и даты. Что касается пищевых отходов, их советуют не выбрасывать в корзины для бумаги, а при отсутствии другой возможности, ежедневно выносить мусор в конце рабочего дня. "Если сотрудник почувствовал недомогание, ему следует оставаться дома и при необходимости вызвать врача. На рабочем месте при кашле следует прикрывать рот сгибом локтя или одноразовой салфеткой, которую следует немедленно выбросить, а затем вымыть руки", — говорится в сообщении.

