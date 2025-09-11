https://uz.sputniknews.ru/20250911/pri-tsentrobanke-uzbekistana-otkroyut-fintex-ofis-51896578.html

Также в республике учредят инновационный хаб для акселерации стартапов, внедрения новых идей и привлечения инвестиций. Цель — превращение Узбекистана в региональный центр финтеха

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. При Центробанке Узбекистана откроют финтех-офис. Президенту Шавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию сферы финансовых технологий в республике, сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечалось, объем мирового рынка финтеха в этом году превысил $300 млрд, а к 2030 году ожидается более $600 млрд. Если в 2018 году в республике насчитывалось всего 24 финтех-компании, то сегодня их уже 103. В этом году отечественные предприятия уже привлекли свыше $260 млн иностранных инвестиций, это в четыре раза больше, чем в 2024-м. В ходе открытого диалога с предпринимателями президент заявил о поддержке тысячи стартапов, внедрении системы "open banking" и разработке пятилетней стратегии развития финтеха. Ответственные лица рассказали о работе в этом направлении. Конечная цель — создание устойчивой, инклюзивной и конкурентоспособной экосистемы финансовых услуг. По подсчетам экспертов, использование искусственного интеллекта и технологий блокчейна может увеличить доходы банков на 20%, объем финансовых услуг — на 30%, снизив при этом риски на 15%. Глава государства подчеркнул необходимость расширения технологических возможностей банков, увеличения доли цифровых сервисов, системной поддержки финтех-компаний и стартапов, а также развития IT-инфраструктуры. Как отмечалось, эти меры будут способствовать превращению Узбекистана в региональный центр финтеха.

