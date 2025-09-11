https://uz.sputniknews.ru/20250911/rossiyskie-voyska-osvobodili-sosnovku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-51900263.html
Российские войска освободили Сосновку в Днепропетровской области
Российские войска освободили Сосновку в Днепропетровской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск "Восток"
2025-09-11T15:30+0500
2025-09-11T15:30+0500
2025-09-11T15:35+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
армия
сво
всу
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/01/27679026_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_359eb68e3afa2da1e45af21ff82efbb7.jpg
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Российская армия освободила Сосновку в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области", — говорится в сообщении.Также "Восточная" группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоное Запорожской области, Ивановка, Вербовое, Калиновское и Вишневое Днепропетровской области. Противник потерял:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/01/27679026_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0f0b186fc1f9c6c23a29a33efc3c4a48.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия армия днепропетровская область
россия армия днепропетровская область
Российские войска освободили Сосновку в Днепропетровской области
15:30 11.09.2025 (обновлено: 15:35 11.09.2025)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск "Восток".
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik
. Российская армия освободила Сосновку в Днепропетровской области, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
Также "Восточная" группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоное Запорожской области, Ивановка, Вербовое, Калиновское и Вишневое Днепропетровской области.
более 265 военнослужащих;
две боевые бронированные машины;
станцию радиоэлектронной борьбы.