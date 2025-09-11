Каким стал для Узбекистана седьмой день ЧМ по боксу
Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В седьмой день чемпионата мира по боксу в английском Ливерпуле на ринг вышли 14 представителей Узбекистана. Более половины поединков закончились победой узбекистанцев, сообщает пресс-служба НОК.
Болельщики стали свидетелями напряженных четвертьфинальных боев, в ходе которых определялись полуфиналисты турнира.
"Сразу 8 представителей сборной Узбекистана одержали победы и вышли в полуфинал, тем самым обеспечив себе как минимум бронзовые награды турнира", — говорится в сообщении.
В весе до 70 килограммов у мужчин — Шавкатжон Болтаев со счетом 0:5 проиграл иорданцу Зейяду Ишаишу.
У женщин путевки в полуфиналы получили Феруза Казакова и Навбахор Хамидова. Джахонгир Зокиров одолел Мохамеда Омара Шиха из Норвегии.
-80 кг: Жавохир Умматалиев — Нурбек Оралбай (Казахстан) 5:0
-90 кг: Турабек Хабибуллаев — Сагиндык Тогамбай (Казахстан) 5:0
-51 кг: Феруза Казакова — Мунгунсаран Балсан (Монголия) 5:0
-65 кг: Навбахор Хамидова — Сача Хиккей (Англия) 4:1
-60 кг: Абдумалик Халоков — Бибарс Джексон (Казахстан) 5:0
-65 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев — Ертуган Зейнолинов (Казахстан) 5:0
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев — Хамза Срири (Бельгия) 5:0
+90 кг: Жахонгир Зокиров — Омар Шиха (Норвегия) 5:0
Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Всего разыгрывают 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.
В соответствии с регламентом соревнований, сегодня — выходной день, добавили в пресс-службе НОК.