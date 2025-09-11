https://uz.sputniknews.ru/20250911/uzbekistan-chm-boks-liverpul-51906560.html

Каким стал для Узбекистана седьмой день ЧМ по боксу

Каким стал для Узбекистана седьмой день ЧМ по боксу

Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В седьмой день чемпионата мира по боксу в английском Ливерпуле на ринг вышли 14 представителей Узбекистана. Более половины поединков закончились победой узбекистанцев, сообщает пресс-служба НОК. Болельщики стали свидетелями напряженных четвертьфинальных боев, в ходе которых определялись полуфиналисты турнира. В весе до 70 килограммов у мужчин — Шавкатжон Болтаев со счетом 0:5 проиграл иорданцу Зейяду Ишаишу. У женщин путевки в полуфиналы получили Феруза Казакова и Навбахор Хамидова. Джахонгир Зокиров одолел Мохамеда Омара Шиха из Норвегии.Победители Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Всего разыгрывают 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.В соответствии с регламентом соревнований, сегодня — выходной день, добавили в пресс-службе НОК.

