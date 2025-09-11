Узбекистан
Каким стал для Узбекистана седьмой день ЧМ по боксу
Каким стал для Узбекистана седьмой день ЧМ по боксу
Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0b/51892307_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ca75294a2bd70fe89552da1dedfa3145.jpg
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В седьмой день чемпионата мира по боксу в английском Ливерпуле на ринг вышли 14 представителей Узбекистана. Более половины поединков закончились победой узбекистанцев, сообщает пресс-служба НОК. Болельщики стали свидетелями напряженных четвертьфинальных боев, в ходе которых определялись полуфиналисты турнира. В весе до 70 килограммов у мужчин — Шавкатжон Болтаев со счетом 0:5 проиграл иорданцу Зейяду Ишаишу. У женщин путевки в полуфиналы получили Феруза Казакова и Навбахор Хамидова. Джахонгир Зокиров одолел Мохамеда Омара Шиха из Норвегии.Победители Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Всего разыгрывают 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.В соответствии с регламентом соревнований, сегодня — выходной день, добавили в пресс-службе НОК.
