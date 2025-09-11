https://uz.sputniknews.ru/20250911/uzbekistan-ustanovil-dipotnosheniya-s-sent-lyusiey-51894427.html
Узбекистан установил дипотношения с Сент-Люсией
Узбекистан установил дипотношения с Сент-Люсией
Sputnik Узбекистан
Подписание соответствующего документа стало важным шагом к активизации взаимодействия республики со странами Карибского бассейна
2025-09-11T12:40+0500
2025-09-11T12:40+0500
2025-09-11T12:40+0500
внешняя политика
политика
дипломатические отношения
узбекистан
страны
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/537/15/5371587_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b6080ff24348d09938aeaa02b3b300ae.jpg
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистан установил дипломатические отношения с Сент-Люсией, сообщает ИА "Дунё".Документ от имени правительств двух стран подписали постпред РУз при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Сент-Люсии при Организации Объединенных Наций Менисса Рамбалли.Стороны выразили готовность к укреплению совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.Также они договорились интенсифицировать двусторонние контакты по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Находящееся в восточной части Карибского моря островное государство Сент-Люсия стало 163-й страной, с которой республика установила дипломатические отношения.
узбекистан
страны
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/537/15/5371587_219:0:1119:675_1920x0_80_0_0_7bb38480f4fb4ed1f18e4709aa62f750.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан дипломатические отношения страны карибский бассейн
узбекистан дипломатические отношения страны карибский бассейн
Узбекистан установил дипотношения с Сент-Люсией
Подписание соответствующего документа стало важным шагом к активизации взаимодействия республики со странами Карибского бассейна.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik
. Узбекистан установил дипломатические отношения с Сент-Люсией, сообщает
ИА "Дунё".
"В Нью-Йорке подписано Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Сент-Люсией", — говорится в сообщении.
Документ от имени правительств двух стран подписали постпред РУз при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Сент-Люсии при Организации Объединенных Наций Менисса Рамбалли.
Стороны выразили готовность к укреплению совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.
Также они договорились интенсифицировать двусторонние контакты по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
"Подписание документа стало важным шагом к активизации взаимодействия Узбекистана со странами Карибского бассейна", — говорится в сообщении.
Находящееся в восточной части Карибского моря островное государство Сент-Люсия стало 163-й страной, с которой республика установила дипломатические отношения.