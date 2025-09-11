https://uz.sputniknews.ru/20250911/uzbekistan-ustanovil-dipotnosheniya-s-sent-lyusiey-51894427.html

Узбекистан установил дипотношения с Сент-Люсией

Узбекистан установил дипотношения с Сент-Люсией

Sputnik Узбекистан

Подписание соответствующего документа стало важным шагом к активизации взаимодействия республики со странами Карибского бассейна

2025-09-11T12:40+0500

2025-09-11T12:40+0500

2025-09-11T12:40+0500

внешняя политика

политика

дипломатические отношения

узбекистан

страны

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/537/15/5371587_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b6080ff24348d09938aeaa02b3b300ae.jpg

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистан установил дипломатические отношения с Сент-Люсией, сообщает ИА "Дунё".Документ от имени правительств двух стран подписали постпред РУз при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Сент-Люсии при Организации Объединенных Наций Менисса Рамбалли.Стороны выразили готовность к укреплению совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.Также они договорились интенсифицировать двусторонние контакты по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Находящееся в восточной части Карибского моря островное государство Сент-Люсия стало 163-й страной, с которой республика установила дипломатические отношения.

узбекистан

страны

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан дипломатические отношения страны карибский бассейн