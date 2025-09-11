В США застрелили консервативного политика Чарли Кирка — что известно к этому часу
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Консервативного политического американского активиста Чарли Кирка застрелили на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Об этом сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
"Чарли Кирка подстрелили", — написала она в соцсети Х.
К публикации Грин добавила видео, на котором видно, как политик сидит на сцене и падает после хлопка, в толпе начинается паника. По словам очевидцев, пуля попала в шею, выстрел произошел, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Несколько американских СМИ сообщили, что прибывшие на место врачи не смогли спасти политика. Дональд Трамп отреагировал на инцидент, призвав молиться за пострадавшего. Позже американский лидер подтвердил, что Кирк погиб.
"Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США заявил, что никто не понимал и не сопереживал американской молодежи лучше, чем убитый политический активист Чарли Кирк, а также выразил соболезнования его семье.
Он пообещал найти всех и каждого, кто причастен к этому преступлению.
У Белого дома приспустили флаги в связи со смертью активиста Чарли Кирка.
В своих публичных высказываниях Кирк критиковал киевский режим, выступал против предоставления военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Он активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".
Он отмечал, что дальнейшее финансирование "кинетического конфликта против России — это не наша борьба, не наш конфликт".
Кирк называл Владимира Зеленского препятствием для мирного процесса, Крым — частью России, которая никогда не должна была быть передана Украине.
По сообщению телеканала CNN, Чарли Кирк сыграл ключевую роль в победе президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах, обеспечив его поддержкой в кругах молодежи,
В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 млн человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.
вокруг Белого Дома установили периметр безопасности;
Палата представителей США обвинила демократов в провоцировании убийства Кирка;
убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка, вероятно, было совершено с крыши с большого расстояния, заявил комиссар департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мэйсон;
в США задержали подозреваемого в покушении на активиста Кирка;
задержанного освободили после допроса сотрудниками правоохранительных органов;
Секретная служба США пока не комментирует возможное повышение уровня охраны американского президента Дональда Трампа после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка;
бывший американский президент Джо Байден отреагировал на убийство американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявив в социальной сети Х, что в США нет места насилию;
глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что покушение на американского политика Чарли Кирка показывает глубину раскола в США;
покушение на консервативного политика и активиста Чарли Кирка является посланием всем заметным фигурам американской общественной и политической жизни, придерживающимся схожих взглядов и несущим их в массы, считает сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков;
команде президента США Дональда Трампа после гибели консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения нужно осознать, что, поддерживая Украину, власти США поддерживают убийства, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев;
политическое насилие в США становится для страны новой нормой, считает профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд;
губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс назвал смерть Чарли Кирка политическим убийством;
американский президент Дональд Трамп своей риторикой способствует "разжиганию" политического насилия в США, заявил губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка.
* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.