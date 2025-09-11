https://uz.sputniknews.ru/20250911/v-ssha-zastrelili-charli-kirka-51892811.html

В США застрелили консервативного политика Чарли Кирка — что известно к этому часу

В своих публичных высказываниях Кирк критиковал киевский режим, выступал против предоставления военной помощи Украине и за восстановление дипломатических дипломатических отношений с Россией.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Консервативного политического американского активиста Чарли Кирка застрелили на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Об этом сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.К публикации Грин добавила видео, на котором видно, как политик сидит на сцене и падает после хлопка, в толпе начинается паника. По словам очевидцев, пуля попала в шею, выстрел произошел, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Несколько американских СМИ сообщили, что прибывшие на место врачи не смогли спасти политика. Дональд Трамп отреагировал на инцидент, призвав молиться за пострадавшего. Позже американский лидер подтвердил, что Кирк погиб.В своих публичных высказываниях Кирк критиковал киевский режим, выступал против предоставления военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Он активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".Он отмечал, что дальнейшее финансирование "кинетического конфликта против России — это не наша борьба, не наш конфликт".Кирк называл Владимира Зеленского препятствием для мирного процесса, Крым — частью России, которая никогда не должна была быть передана Украине.По сообщению телеканала CNN, Чарли Кирк сыграл ключевую роль в победе президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах, обеспечив его поддержкой в кругах молодежи,В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 млн человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.Кроме того,* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

