В ЕАЭС готовят запуск сервиса для поиска информации об объектах промышленной собственности

Новый сервис позволит создать общий информационный ресурс, который объединит сведения о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров, охраняемых в странах Союза.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии на заседании одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для прохождения процедур, необходимых для подписания, проект Соглашения о создании сервиса для поиска информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в странах ЕАЭС. Документ подготовлен в рамках реализации Стратегии-2025, сообщает пресс-служба ЕЭК.Новый сервис обеспечит создание общего информационного ресурса, который объединит сведения о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров, охраняемых в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России.Основная цель — предоставить правообладателям, бизнесу, патентным поверенным и государственным органам удобный и быстрый доступ к информации по принципу "одного окна".Формирование и техническую поддержку общего информационного ресурса, который будет доступен всем заинтересованным пользователям на безвозмездной основе, обеспечит Евразийская экономическая комиссия.

2025

