Новый сервис позволит создать общий информационный ресурс, который объединит сведения о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров, охраняемых в странах Союза.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии на заседании одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для прохождения процедур, необходимых для подписания, проект Соглашения о создании сервиса для поиска информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в странах ЕАЭС. Документ подготовлен в рамках реализации Стратегии-2025, сообщает пресс-служба ЕЭК.Новый сервис обеспечит создание общего информационного ресурса, который объединит сведения о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров, охраняемых в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России.Основная цель — предоставить правообладателям, бизнесу, патентным поверенным и государственным органам удобный и быстрый доступ к информации по принципу "одного окна".Формирование и техническую поддержку общего информационного ресурса, который будет доступен всем заинтересованным пользователям на безвозмездной основе, обеспечит Евразийская экономическая комиссия.
В ЕАЭС готовят запуск сервиса для поиска информации об объектах промышленной собственности
14:50 12.09.2025 (обновлено: 15:39 12.09.2025)
Новый сервис позволит создать общий информационный ресурс, который объединит сведения о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров, охраняемых в странах Союза.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии на заседании одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для прохождения процедур, необходимых для подписания, проект Соглашения о создании сервиса для поиска информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в странах ЕАЭС. Документ подготовлен в рамках реализации Стратегии-2025, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Новый сервис обеспечит создание общего информационного ресурса, который объединит сведения о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров, охраняемых в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России.
Основная цель — предоставить правообладателям, бизнесу, патентным поверенным и государственным органам удобный и быстрый доступ к информации по принципу "одного окна".
"Этот сервис — не просто техническое решение, это прямое вложение в защиту инноваций и добросовестной конкуренции на пространстве всего Союза. Он позволит значительно сократить время и финансовые издержки при проверке уникальности товарного знака или наименования места происхождения товара перед его регистрацией, а также повысит прозрачность и эффективность защиты прав интеллектуальной собственности", — прокомментировал документ министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
Формирование и техническую поддержку общего информационного ресурса, который будет доступен всем заинтересованным пользователям на безвозмездной основе, обеспечит Евразийская экономическая комиссия.