Омбудсманы стран ЦА и Европы высоко оценили законы Узбекистана в обеспечении прав детей
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана встретилась с детскими омбудсманами стран Центральной Азии и Европы.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Председатель Сената Танзила Нарбаева в рамках Первого международного форума омбудсманов стран Центральной Азии провела встречу с детскими омбудсманами стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также с детскими омбудсманами Норвегии, Хорватии и Финляндии, которые являются членами Европейской сети детских омбудсманов (ENOC). Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.В ходе встречи участники особо отметили правовые основы защиты прав детей и эффективную реализацию парламентского контроля в этой сфере.Высоко оценили созданную в Узбекистане прочную законодательную базу для обеспечения прав детей. В частности, особое внимание уделили принятию законов "О гарантиях прав ребенка", "Об образовании" и закона "О защите детей от всех форм насилия", который является уникальным в регионе.Омбудсманы также обменялись мнениями относительно сотрудничества с международными организациями в области защиты прав детей и активного участия парламента, государственных и негосударственных организаций в реализации рекомендованных ими мер.
Новости
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
Председатель Сената Танзила Нарбаева в рамках Первого международного форума омбудсманов стран Центральной Азии провела встречу с детскими омбудсманами стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также с детскими омбудсманами Норвегии, Хорватии и Финляндии, которые являются членами Европейской сети детских омбудсманов (ENOC). Об этом сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
В ходе встречи участники особо отметили правовые основы защиты прав детей и эффективную реализацию парламентского контроля в этой сфере.
Высоко оценили созданную в Узбекистане прочную законодательную базу для обеспечения прав детей. В частности, особое внимание уделили принятию законов "О гарантиях прав ребенка", "Об образовании" и закона "О защите детей от всех форм насилия", который является уникальным в регионе.
"Опыт нашей страны по защите прав детей, в том числе ежегодное представление Уполномоченным по правам ребенка в парламенте отчета о положении детей и состоянии законодательства, признан образцом для других стран", — подчеркнули в Сенате.
Омбудсманы также обменялись мнениями относительно сотрудничества с международными организациями в области защиты прав детей и активного участия парламента, государственных и негосударственных организаций в реализации рекомендованных ими мер.