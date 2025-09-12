https://uz.sputniknews.ru/20250912/ombudsmany-stran-tsa-i-evropy-vysoko-otsenili-zakony-uzbekistana-v-obespechenii-prav-detey-51916087.html

Омбудсманы стран ЦА и Европы высоко оценили законы Узбекистана в обеспечении прав детей

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана встретилась с детскими омбудсманами стран Центральной Азии и Европы.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Председатель Сената Танзила Нарбаева в рамках Первого международного форума омбудсманов стран Центральной Азии провела встречу с детскими омбудсманами стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также с детскими омбудсманами Норвегии, Хорватии и Финляндии, которые являются членами Европейской сети детских омбудсманов (ENOC). Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.В ходе встречи участники особо отметили правовые основы защиты прав детей и эффективную реализацию парламентского контроля в этой сфере.Высоко оценили созданную в Узбекистане прочную законодательную базу для обеспечения прав детей. В частности, особое внимание уделили принятию законов "О гарантиях прав ребенка", "Об образовании" и закона "О защите детей от всех форм насилия", который является уникальным в регионе.Омбудсманы также обменялись мнениями относительно сотрудничества с международными организациями в области защиты прав детей и активного участия парламента, государственных и негосударственных организаций в реализации рекомендованных ими мер.

