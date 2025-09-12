https://uz.sputniknews.ru/20250912/rossiyskie-vrachi-priexali-uzbekistan-gumanitarnaya-missiya-51920244.html

Медицина без границ: российские врачи вновь приехали в Узбекистан с гуманитарной миссией

С 8 по 13 сентября команда опытных врачей из "РЖД-Медицина" консультирует пациентов, помогает коллегам в операционных и проводит лекции для узбекских специалистов.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Ильсия Гильманшина. Акция проходит в Узбекистане уже во второй раз. В этом году география миссии расширилась — специалисты посетят не только столицу, но и Самарканд. В Ташкенте российские медики побывали сразу в девяти медицинских учреждениях — от Городской клинической больницы скорой помощи до клиники при Ташкентской медицинской академии. Это были обычные городские больницы, где есть самое главное — доктора с огромным желанием помочь каждому пациенту.Только за первые три дня работы — 10 операций, 16 лекций, более 50 пациентов. За сухими цифрами стоят новые знания, продолжение жизни и истории людей, которым эта помощь была необходима.В составе команды — специалисты разных направлений: эндоваскулярный хирург и рентгенолог, кандидат медицинских наук Александр Чепурной; профессор, хирург Владислав Ширинский; эндокринолог, заведующая отделением клинической больницы "РЖД-Медицина" в Челябинске Жанна Тарасова; бариатрический хирург Руслан Ипаткин; уролог и андролог Станислав Нарышкин; сердечно-сосудистый хирург Музаффар Маматкулов, спасающий пациентов от ампутации конечностей; травматолог-ортопед Пётр Григорьев и акушер-гинеколог Эльмира Нурмухаметова.Общий язык с коллегами из Узбекистана, по словам специалистов, получилось найти быстро. Как заметил доктор Руслан Ипаткин, все воспитанники одной "школы".Каждая помощь — маленькое чудо. "Миссия Добро" снова доказала, что медицина не знает границ.Подробнее об этом смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

