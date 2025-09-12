https://uz.sputniknews.ru/20250912/transgranichnye-perevody-uzbekistan-8-mesyatsev-infografika-51930591.html

Трансграничные переводы в Узбекистане за 8 месяцев 2025 года — инфографика

Трансграничные переводы в Узбекистане за 8 месяцев 2025 года — инфографика

Чаще всего трансграничные переводы в республике совершались в июле.

По данным Центрального банка, с начала года трансграничные денежные переводы, то есть объем денежных средств, поступающих в Узбекистан из-за рубежа и наоборот, отправляемых из республики в другие страны, достигли $12,1 млрд. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Наибольшая активность наблюдается в июле, меньше всего трансграничных переводов совершено в январе. Примерные показатели по месяцам:Положительная разница между продажей и покупкой иностранной валюты населением за январь — август составила $5,6 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

