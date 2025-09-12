В аэропорту Ташкента с начала года изъяли свыше 500 запрещенных предметов

Узбекистан
Это холодное оружие, боеприпасы и их имитации, пиротехнические изделия, перцовые и газовые баллончики, дубинки и электрошокеры, химические вещества, игрушечные пистолеты, патроны-брелоки, а также дроны.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В аэропорту Ташкента с начала 2025 года сотрудники службы авиационной безопасности изъяли 535 единиц запрещенных к перевозке предметов. Об этом сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, один из ключевых этапов работы службы авиационной безопасности — тщательный досмотр багажа и ручной клади перед посадкой в самолет, который позволяет исключить любые потенциальные угрозы, способные возникнуть во время полета. В числе изъятых предметов — холодное оружие (ножи, кинжалы, кастеты), боеприпасы и их имитации, а также пиротехнические изделия (хлопушки, бенгальские огни), перцовые и газовые баллончики, дубинки и электрошокеры, химические вещества и устройства двойного назначения (игрушечные пистолеты, патроны-брелоки, а также дроны). Отмечается, что многие из этих предметов представляют потенциальную угрозу для безопасности пассажиров и экипажа. Также служба безопасности рекомендовала пассажирам заранее ознакомиться с перечнем запрещенных к перевозке предметов.
Это холодное оружие, боеприпасы и их имитации, пиротехнические изделия, перцовые и газовые баллончики, дубинки и электрошокеры, химические вещества, игрушечные пистолеты, патроны-брелоки, а также дроны.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В аэропорту Ташкента с начала 2025 года сотрудники службы авиационной безопасности изъяли 535 единиц запрещенных к перевозке предметов. Об этом сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.
Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, один из ключевых этапов работы службы авиационной безопасности — тщательный досмотр багажа и ручной клади перед посадкой в самолет, который позволяет исключить любые потенциальные угрозы, способные возникнуть во время полета.
"С 1 января по 30 августа 2025 года в аэропорту Ташкента контролерами аэровокзального комплекса Службы авиационной безопасности было изъято 535 запрещенных предметов", — говорится в сообщении.

В числе изъятых предметов — холодное оружие (ножи, кинжалы, кастеты), боеприпасы и их имитации, а также пиротехнические изделия (хлопушки, бенгальские огни), перцовые и газовые баллончики, дубинки и электрошокеры, химические вещества и устройства двойного назначения (игрушечные пистолеты, патроны-брелоки, а также дроны).
Отмечается, что многие из этих предметов представляют потенциальную угрозу для безопасности пассажиров и экипажа.

"Даже сувенирные патроны и игрушечное оружие могут вызвать подозрения и стать причиной задержки рейса или инцидента на борту воздушного судна. Соблюдение правил перевозки не только способствует комфортному прохождению контроля, но и играет ключевую роль в обеспечении безопасности полетов", — отметили в службе авиационной безопасности Uzbekistan Airports.

Также служба безопасности рекомендовала пассажирам заранее ознакомиться с перечнем запрещенных к перевозке предметов.
