Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250912/xorezm-planiruyut-realizovat-bolee-100-proektov-51934583.html
В Хорезме планируют реализовать более 100 новых проектов — президент ознакомился с планами
В Хорезме планируют реализовать более 100 новых проектов — президент ознакомился с планами
Sputnik Узбекистан
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с планами по развитию Хорезмской области.
2025-09-12T18:45+0500
2025-09-12T18:45+0500
шавкат мирзиёев
хорезмская область
инвестиции
проект
экономика
предпринимательство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/08/38707153_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_821dd8a2b60da973230ef81bc6fcbf9d.jpg
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. На развитие Хорезмской области подготовлены новые проекты на сумму $2,4 млрд, а также дополнительные перспективные инициативы и проекты на $86 млн за счет внутренних резервов городов и районов, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкату Мирзиёеву представлена информация о результативности реформ и планах развития Хорезмской области.В ходе презентации было отмечено, что экономика области активно развивается. Были представлены новые проекты, подготовленные на основе предложений предпринимателей.Так в Ургенчском районе планируется реализовать проект по производству электроэнергии за счет сжигания отходов с участием инвестиций из Южной Кореи в размере $100 млн.Австралийская компания выразила готовность вложить $820 млн в строительство завода по выпуску 600 тысяч тонн экологически чистого авиационного топлива и 50 тысяч тонн "зеленого дизеля" в Тупраккалинском районе. Для обеспечения предприятия энергией предполагается установка солнечных панелей мощностью 4 гигаватта на площади 5,5 тысячи гектаров.Кроме того, словацкая компания планирует инвестировать $170 млн в выращивание рапса на 5 тысячах гектаров и строительство завода по производству биотоплива в том же районе.Президент дал поручения создать все условия для инвесторов и ускорить реализацию проектов. Он отметил, что промышленные зоны региона используются не в полной мере, и подчеркнул необходимость решения вопросов инфраструктуры и землепользования для запуска более 100 новых проектов.Исходя из выгодного географического положения Хорезма, глава государства подчеркнул важность грамотного планирования промышленных направлений и мобилизации внутреннего потенциала области. Также были затронуты вопросы развития предпринимательства и сокращения теневой экономики.
хорезмская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/08/38707153_441:0:2754:1734_1920x0_80_0_0_4dc3c0bc9c5a223ac50dd876ec9f188b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент шавкат мирзиёев планы проекты хорезмская область
президент шавкат мирзиёев планы проекты хорезмская область

В Хорезме планируют реализовать более 100 новых проектов — президент ознакомился с планами

18:45 12.09.2025
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУральский электрохимический комбинат.
Уральский электрохимический комбинат. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2025
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с планами по развитию Хорезмской области.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. На развитие Хорезмской области подготовлены новые проекты на сумму $2,4 млрд, а также дополнительные перспективные инициативы и проекты на $86 млн за счет внутренних резервов городов и районов, сообщает пресс-служба главы государства.
Шавкату Мирзиёеву представлена информация о результативности реформ и планах развития Хорезмской области.
В ходе презентации было отмечено, что экономика области активно развивается. Были представлены новые проекты, подготовленные на основе предложений предпринимателей.
© Пресс-служба президента Узбекистана Главе государства представили информацию о ходе реформ и планах развития Хорезмской области
 Главе государства представили информацию о ходе реформ и планах развития Хорезмской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2025
Главе государства представили информацию о ходе реформ и планах развития Хорезмской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Так в Ургенчском районе планируется реализовать проект по производству электроэнергии за счет сжигания отходов с участием инвестиций из Южной Кореи в размере $100 млн.
Австралийская компания выразила готовность вложить $820 млн в строительство завода по выпуску 600 тысяч тонн экологически чистого авиационного топлива и 50 тысяч тонн "зеленого дизеля" в Тупраккалинском районе. Для обеспечения предприятия энергией предполагается установка солнечных панелей мощностью 4 гигаватта на площади 5,5 тысячи гектаров.
© Пресс-служба президента Узбекистана Главе государства представили информацию о ходе реформ и планах развития Хорезмской области
 Главе государства представили информацию о ходе реформ и планах развития Хорезмской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2025
Главе государства представили информацию о ходе реформ и планах развития Хорезмской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, словацкая компания планирует инвестировать $170 млн в выращивание рапса на 5 тысячах гектаров и строительство завода по производству биотоплива в том же районе.

"В целом по Хорезму подготовлены новые проекты на сумму $2,4 млрд, а также дополнительные перспективные инициативы и проекты на 86 миллионов долларов за счет внутренних резервов городов и районов", — говорилось на совещании.

Президент дал поручения создать все условия для инвесторов и ускорить реализацию проектов. Он отметил, что промышленные зоны региона используются не в полной мере, и подчеркнул необходимость решения вопросов инфраструктуры и землепользования для запуска более 100 новых проектов.
© Пресс-служба президента Узбекистана Главе государства представили информацию о ходе реформ и планах развития Хорезмской области
 Главе государства представили информацию о ходе реформ и планах развития Хорезмской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2025
Главе государства представили информацию о ходе реформ и планах развития Хорезмской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Исходя из выгодного географического положения Хорезма, глава государства подчеркнул важность грамотного планирования промышленных направлений и мобилизации внутреннего потенциала области. Также были затронуты вопросы развития предпринимательства и сокращения теневой экономики.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0