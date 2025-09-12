https://uz.sputniknews.ru/20250912/xorezm-planiruyut-realizovat-bolee-100-proektov-51934583.html

В Хорезме планируют реализовать более 100 новых проектов — президент ознакомился с планами

Sputnik Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с планами по развитию Хорезмской области.

шавкат мирзиёев

хорезмская область

инвестиции

проект

экономика

предпринимательство

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. На развитие Хорезмской области подготовлены новые проекты на сумму $2,4 млрд, а также дополнительные перспективные инициативы и проекты на $86 млн за счет внутренних резервов городов и районов, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкату Мирзиёеву представлена информация о результативности реформ и планах развития Хорезмской области.В ходе презентации было отмечено, что экономика области активно развивается. Были представлены новые проекты, подготовленные на основе предложений предпринимателей.Так в Ургенчском районе планируется реализовать проект по производству электроэнергии за счет сжигания отходов с участием инвестиций из Южной Кореи в размере $100 млн.Австралийская компания выразила готовность вложить $820 млн в строительство завода по выпуску 600 тысяч тонн экологически чистого авиационного топлива и 50 тысяч тонн "зеленого дизеля" в Тупраккалинском районе. Для обеспечения предприятия энергией предполагается установка солнечных панелей мощностью 4 гигаватта на площади 5,5 тысячи гектаров.Кроме того, словацкая компания планирует инвестировать $170 млн в выращивание рапса на 5 тысячах гектаров и строительство завода по производству биотоплива в том же районе.Президент дал поручения создать все условия для инвесторов и ускорить реализацию проектов. Он отметил, что промышленные зоны региона используются не в полной мере, и подчеркнул необходимость решения вопросов инфраструктуры и землепользования для запуска более 100 новых проектов.Исходя из выгодного географического положения Хорезма, глава государства подчеркнул важность грамотного планирования промышленных направлений и мобилизации внутреннего потенциала области. Также были затронуты вопросы развития предпринимательства и сокращения теневой экономики.

