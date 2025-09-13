Узбекистан
Белая мечеть Минор — жемчужина современного Ташкента
19:00 13.09.2025
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik, Бахром Хатамов. Мечеть Минор была открыта 1 октября 2014 года в канун Курбан Хайита. За короткий срок на берегу Анхора вырос величественный комплекс с двумя минаретами и небесно-голубым куполом, который словно сливается с небом. Вместимость мечети составляет более 2 400 человек, что делает ее одной из крупнейших в городе.
Архитектура и символика
В отличие от старинных ташкентских мечетей, Минор построена из белого мрамора, символизирующего чистоту и духовное устремление верующих. Интерьеры оформлены в стиле "накш" — традиционной восточной технике, связанной с учением суфийского ордена Накшбанди. Позолоченный михраб, указывающий направление на Мекку, украшен изысканной арабской каллиграфией — аятами Корана и хадисами.
Пространство уюта и созерцания
Для удобства прихожан здесь предусмотрены современные системы кондиционирования и тёплые полы, а также отдельные помещения для омовений перед молитвой. Внутренний двор мечети, окружённый галереей резных деревянных колонн, создаёт атмосферу уединённого восточного сада.
Символ нового Ташкента
Хотя мечеть Минор еще не имеет многовековой истории, она уже стала важной частью духовной и культурной жизни города. Беломраморный силуэт Минор сегодня — это визитная карточка современного Ташкента, где прошлое и настоящее соединяются в гармонии.
