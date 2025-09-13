https://uz.sputniknews.ru/20250913/proizvodstvo-investitsii-eksport-nukus-i-sverdlovskaya-oblast-ukreplyayut-sotrudnichestvo-51935755.html

Производство, инвестиции, экспорт: Нукус и Свердловская область укрепляют сотрудничество

Власти Республики Каракалпакстан и Свердловской области договорились об установлении побратимских связей.

2025-09-13T12:16+0500

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Делегация Республики Каракалпакстан во главе с заместителем Председателя Совета министров, министром инвестиций и внешней торговли Владимиром Жоллыбековым посетила Свердловскую область России, сообщает ИА "Дунё".В рамках визита состоялись встречи и переговоры, нацеленные на укрепление двустороннего сотрудничества между регионами Узбекистана и России. В частности, состоялись встречи с заместителем губернатора — министром инвестиций и развития Свердловской области Дмитрием Иониным, в ходе которой российской стороне была представлена информация о льготах и преференциях, действующих на территории Каракалпакстана, а также каталог производимой продукции на промышленных предприятиях.Стороны обсудили развитие сотрудничества в таких сферах, как химическая, пищевая, кожевенная и текстильная промышленность, а также вопросы поставок сельскохозяйственной продукции из Каракалпакстана в Свердловскую область. Также обменялись мнениями по перспективам привлечения производственных предприятий российского региона на территорию Каракалпакстана.На встрече с заместителем министра промышленности и науки Свердловской области Натальей Мартыновой российскую сторону ознакомили с информацией о сотрудничестве местных производителей со свердловскими компаниями. Обсуждался вопрос привлечения инвестиций в Каракалпакстан.Российская сторона выразила заинтересованность в налаживании сотрудничества в сфере производства строительных материалов. На встрече с министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка Светланой Тереховой рассмотрены вопросы увеличения экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции. Узбекская сторона представила каталог агропродукции, производимой в Каракалпакстане, отметив преимущества региона в транспортно-логистической сфере.Состоялся обмен мнениями и информацией о таможенных преференциях Свердловской области для импортеров из Узбекистана, опыте регионов в обработке и упаковке сельскохозяйственных продуктов. Выражена взаимная заинтересованность в развитии сотрудничества в этой области.По итогам встреч достигнута договоренность об активизации диалога между отраслевыми министерствами и ведомствами Каракалпакстана и Свердловской области, установлении побратимских связей между регионами двух стран, организации ответного визита делегации Свердловской области в Каракалпакстан, участия делегации Каракалпакстана в строительной выставке "TechnoBuild", увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции на рынки Свердловской области и других регионов.

