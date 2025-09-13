Узбекистан
Узбекистан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН по палестинской государственности
Узбекистан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН по палестинской государственности
За принятие резолюции проголосовали 142 государства, в том числе Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция и Китай. В то же время 10 стран, включая Израиль и США, выступили против. Еще 12 государств воздержались.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Республика Узбекистан поддержала резолюцию Генассамблеи ООН, которая поддерживает создание независимого палестинского государства. Об этом сообщает Euronews.Как сообщается, за принятие резолюции проголосовали 142 государства, в том числе Узбекистан, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция и Китай. В то же время 10 стран, включая Израиль и США, выступили против. Еще 12 государств воздержались.Резолюция предусматривает, что Палестинская автономия (ПА) будет управлять и контролировать всю палестинскую территорию, а после прекращения огня в Газе будет немедленно создан переходный административный комитет.В документе осуждаются "нападения, совершенные ХАМАСом на мирных жителей" на юге Израиля 7 октября 2023 года. В нем говорится, что ХАМАС должен прекратить свое правление в Газе, передать свое оружие Палестинской автономии, а также освободить всех заложников.В документе также осуждаются нападения Израиля на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в Газе и его "осада и голод, которые привели к разрушительной гуманитарной катастрофе и кризису защиты". Наконец, декларация призывает страны признать государство Палестина, которое она называет "важнейшим и неотъемлемым компонентом" в достижении двухгосударственного решения.Предлагается также развернуть поддерживаемую ООН миссию по защите палестинского гражданского населения и обеспечить гарантии безопасности как для палестинских, так и для израильских граждан, поддержать мирную передачу управления Палестинской автономии и наблюдать за прекращением огня и будущим мирным соглашением.
Новости
За принятие резолюции проголосовали 142 государства, в том числе Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция и Китай. В то же время 10 стран, включая Израиль и США, выступили против. Еще 12 государств воздержались.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Республика Узбекистан поддержала резолюцию Генассамблеи ООН, которая поддерживает создание независимого палестинского государства. Об этом сообщает Euronews.
Как сообщается, за принятие резолюции проголосовали 142 государства, в том числе Узбекистан, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция и Китай. В то же время 10 стран, включая Израиль и США, выступили против. Еще 12 государств воздержались.
Резолюция предусматривает, что Палестинская автономия (ПА) будет управлять и контролировать всю палестинскую территорию, а после прекращения огня в Газе будет немедленно создан переходный административный комитет.
В документе осуждаются "нападения, совершенные ХАМАСом на мирных жителей" на юге Израиля 7 октября 2023 года. В нем говорится, что ХАМАС должен прекратить свое правление в Газе, передать свое оружие Палестинской автономии, а также освободить всех заложников.
В документе также осуждаются нападения Израиля на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в Газе и его "осада и голод, которые привели к разрушительной гуманитарной катастрофе и кризису защиты".
Наконец, декларация призывает страны признать государство Палестина, которое она называет "важнейшим и неотъемлемым компонентом" в достижении двухгосударственного решения.
Предлагается также развернуть поддерживаемую ООН миссию по защите палестинского гражданского населения и обеспечить гарантии безопасности как для палестинских, так и для израильских граждан, поддержать мирную передачу управления Палестинской автономии и наблюдать за прекращением огня и будущим мирным соглашением.
