История Гульсары Раджаповой — первой женщины-скульптора Узбекистана

Сегодня ее работы известны далеко за пределами республики. Но самым важным делом своей жизни она считает творческий центр для детей с особенностями развития, где за 26 лет обучились сотни ребят

Первая женщина-скульптор Узбекистана Гульсара Раджапова выросла в большой семье, где вместе с сестрами мама воспитывала еще десятерых сирот. Уже тогда девочка не расставалась с карандашом.Вдохновением для нее стал дядя-скульптор, который из-за инвалидности работал лежа, маленькая Гульсара во всем ему помогала. Именно он настоял, чтобы племянница выбрала скульптуру.Сегодня ее работы известны за пределами республики: скульптурный портрет Елизаветы II принес Раджаповой благодарность от самой королевы Англии. Но самым важным делом своей жизни она считает творческий центр для детей с особенностями развития, где за 26 лет прошли обучение сотни ребят.О выборе профессии, любви к портретам и создании детского творческого центра —в видео Sputnik Узбекистан.

