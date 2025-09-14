https://uz.sputniknews.ru/20250914/istoriya-pervoy-jenschiny-skulptora-uzbekistana-51957202.html
История Гульсары Раджаповой — первой женщины-скульптора Узбекистана
История Гульсары Раджаповой — первой женщины-скульптора Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Сегодня ее работы известны далеко за пределами республики. Но самым важным делом своей жизни она считает творческий центр для детей с особенностями развития, где за 26 лет обучились сотни ребят
2025-09-14T18:30+0500
2025-09-14T18:30+0500
2025-09-14T18:30+0500
видео
эксклюзив
узбекистан
женщина
скульптор
искусство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0e/51956700_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb8ab8f377cd1bc1b5b9e9bd9b3775e5.png
Первая женщина-скульптор Узбекистана Гульсара Раджапова выросла в большой семье, где вместе с сестрами мама воспитывала еще десятерых сирот. Уже тогда девочка не расставалась с карандашом.Вдохновением для нее стал дядя-скульптор, который из-за инвалидности работал лежа, маленькая Гульсара во всем ему помогала. Именно он настоял, чтобы племянница выбрала скульптуру.Сегодня ее работы известны за пределами республики: скульптурный портрет Елизаветы II принес Раджаповой благодарность от самой королевы Англии. Но самым важным делом своей жизни она считает творческий центр для детей с особенностями развития, где за 26 лет прошли обучение сотни ребят.О выборе профессии, любви к портретам и создании детского творческого центра —в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0e/51956700_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0fc6510fa27bc34b2f837c91dd9b6c2d.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
гульсара раджапова женщина скульптор узбекистан
гульсара раджапова женщина скульптор узбекистан
История Гульсары Раджаповой — первой женщины-скульптора Узбекистана
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Сегодня ее работы известны далеко за пределами республики. Но самым важным делом своей жизни она считает творческий центр для детей с особенностями развития, где за 26 лет обучились сотни ребят.
Первая женщина-скульптор Узбекистана Гульсара Раджапова выросла в большой семье, где вместе с сестрами мама воспитывала еще десятерых сирот. Уже тогда девочка не расставалась с карандашом.
"Мама даже по рукам била, говорила: “Ты что? Это школьная тетрадь!”. Видимо, я должна была быть художником", — вспоминает Гульсара.
Вдохновением для нее стал дядя-скульптор, который из-за инвалидности работал лежа, маленькая Гульсара во всем ему помогала. Именно он настоял, чтобы племянница выбрала скульптуру.
"Я говорю: это мужское дело, как я могу вам помогать? А он отвечает: “Нет, ты будешь скульптором”. Вот я и стала. Нас в группе было семь человек, и я одна — девочка", — рассказывает она.
Сегодня ее работы известны за пределами республики: скульптурный портрет Елизаветы II принес Раджаповой благодарность от самой королевы Англии. Но самым важным делом своей жизни она считает творческий центр для детей с особенностями развития, где за 26 лет прошли обучение сотни ребят.
О выборе профессии, любви к портретам и создании детского творческого центра —в видео Sputnik Узбекистан.